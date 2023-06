Negué la enfermedad de mi padre, pensé que no estaba interesado en mí

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, dice que durante mucho tiempo negó la enfermedad de su padre, lo que desencadenó un mecanismo de autodefensa que no le permitió comprender de inmediato cuán graves eran las condiciones de salud de sus padres.

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, admite que durante mucho tiempo ha negado la enfermedad de su padre, que fue anunciada por la familia del actor a principios de 2023. Tallulah dijo que inconscientemente activó un mecanismo de autodefensa que no le permitió comprender de inmediato la gravedad del estado de salud de sus padres. Como saben, William sufre de demencia frontal;enfermedad que le obligó a retirarse de los escenarios.

La historia de Tallulah Willis

«Mi familia anunció a principios de 2022 que Bruce Willis tiene afasia, que es la incapacidad del cerebro para hablar o comprender el lenguaje. Luego, a principios de este año, descubrimos que los síntomas eran una característica de la demencia frontotemporal, que es un trastorno neurológico progresivo. Pero he sabido que algo estaba mal durante mucho tiempoTallulah dijo en una entrevista con WOG:

Todo comenzó con una especie de vaga indiferencia por parte de mi padre, que en la familia atribuimos a una deficiencia auditiva. Nos dijimos a nosotros mismos: «Duro de matar matar las orejas de mi padre».

Hija de Bruce Willis: pensé que simplemente no estaba interesado

Tallulah dice creer, al menos al comienzo de la enfermedad de su padre, que Willis solo estaba interesado en sus hijos con su exesposa Demi Moore, en favor de los que tuvo con su pareja Emma Hemming: «Después de eso, la falta de respuesta de él se intensificó y, a veces, me volví personal. Tuvo dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con una lógica defectuosa: no soy lo suficientemente bonita para mi mamá, no soy lo suficientemente interesante para mi papá. Admito que viví negando lo que le estaba pasando a Bruce y no estoy orgulloso de ello.«.