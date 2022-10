Negativa injusta, Deborah gana el caso contra la escuela y recibe 10 mil euros. «El profesor me odiaba»

Esperó 11 años por justicia. Pero al final Débora Quirón Él hizo esto. «fallar Injusto, debe ser compensado con 10 mil euros«,» sentencia TAR de Liguria. La joven, que mientras tanto se convirtió en arquitecta, puede sonreír hoy aunque «perdió un año de trabajo por esta rabia injusta».





















Fecha









La historia se remonta al año escolar 2010/2011. Deborah fue una estudiante modelo. Altas calificaciones, buen comportamiento y mucho compromiso. En el tercer año de la escuela secundaria científica (ingresó a Grassi di Savona), comienzan los problemas. El profesor de matemáticas y física la ignora, la relación se tensa y las notas bajan, leemos en «Il Gazzettino». Y mientras transita en otras materias con un promedio de 7, con el profesor de matemáticas y física no puede pasar de 3. La situación no cambia a lo largo del año y al final llega el rechazo.









Una profesora acusada de tener sexo con una alumna, «huye» a Dubái y empieza a dar clases de yoga









la historia de débora









“El estilo del profesor de matemáticas no era el correcto -recuerda el arquitecto- no aprendimos nada, hicimos verificaciones ficticias y sacamos notas altas. Pero no hemos aprendido nada. Así que nosotros y mis otros compañeros de clase intentamos echarla. Nos dirigimos al espectador y a los maestros”. Pero a partir de ese momento, la situación de los estudiantes «rebeldes» tomó un mal giro.





Nos puso al margen y me ignoró durante todo el año. Siempre he estudiado, tenía un promedio de 7 y medio. También iteré en ese período para tratar de pasar el año, pero en los controles también objeté el uso de la ofuscación, si cancelaba algo. Así, primero se aplazó a septiembre, luego se denegó». Después de la decepción, Deborah continuó sus estudios y después de graduarse, se graduó con una calificación de 110.









Abogado









«Hicimos la primera apelación a TAR Liguria porque pensamos que la denegación era ilegal – explicó nuestro abogado Gianluca Borghi – nuestra solicitud fue concedida. Pero el Ministerio apeló el fallo ante el Consejo de Estado. Esto extendió el tiempo: esta práctica de hecho sido suspendido por 5 años Después de eso, como el ministerio no presentó ninguna otra solicitud, la apelación fue desestimada y la sentencia inicial quedó firme.” Pero no se detiene ahí.” Presentamos una segunda apelación, porque por supuesto no había compensación automática por el daño causado a nosotros. Al final, el otro día llegó el veredicto que admitía una indemnización de 10.000 euros”.









Accidente en A4, premisa de que el conductor está enfermo. La familia de Alfie y Rossella: Querían casarse https://t.co/eSaQQ1faO6 – Yo leo (leggoit) 9 de octubre de 2022





Última actualización: domingo, 9 de octubre de 2022, 17:07



© Reproducción reservada