Necesitas una estación de carga para tu coche o un cargador eléctrico

Se necesita una estación de carga para cada automóvil o la electricidad no es práctica: desde lo alto de su Mercedes diésel, Corrado dispara los vehículos eléctricos a cero, anticipando una falla masiva. Filetreco responde. Te recordamos que la dirección de correo electrónico a la que quieres escribirnos es [email protected]

«Necesitamos una estación de carga para cada coche», de lo contrario será un fracaso. ¿Qué haces si tienes una emergencia? «

«QuintoAquellos que abogáis por los coches eléctricos, todavía no os habéis dado cuenta de cómo será Gran fracaso. No tomes eso en consideración El 80% de los coches están aparcados. En carretera, por lo tanto, no tienen posibilidad de cargar. Imaginemos que uno de estos empleadores va a trabajar por la mañana y regresa por la tarde, ¿qué debería hacer? ¿Estás buscando una estación de carga y esperando que te recarguen? ¡Por favor, no seamos tontos! Tomará Columna para cada dispositivo Interrumpido. Verdadera utopía. Además, respondiéndole que no es necesario ir todos los días a Reggio Calabria, le digo lo siguiente: «Quien tiene un coche que carga y Sucedió que tenía una emergencia. ¿que esta haciendo?«.

“Me pone nervioso conducir un coche eléctrico Smart, mientras que mi Mercedes diésel…”

«Tenía un coche eléctrico como alternativa ya que mi coche, Mercedes 3000DEl servicio ha sido completado. Y créeme: estaba preocupado, porque los datos sobre autonomía son realmente falsos. Estaba lloviendo, era de noche, las luces estaban encendidas, calefacción, limpiaparabrisas, todo y más, me di cuenta de que Tener que recorrer 40 km y luego regresar. Yo no haría eso. Ella estaba sabroso por el cual me aseguraron 100 km de autonomía. Tonterías, a menos que alguien vaya a 30 kilómetros por hora. ¿Pero dónde están las tan cacareadas actuaciones? Lo último: dices que el mantenimiento en comparación con el calor es menor, está bien, pero ¿qué pasa cuando no está ahí? ¿Garantía de la batería? El coste es superior a todo el mantenimiento térmico sin contar. devaluación del coche, Mucho más alto. Seguí sabiendo que no me publicarían, pero al menos expresé mi opinión.«. Corrado Buscemi

READ La Reserva Federal recortó las compras de bonos en 15 mil millones por mes. "Inflación alta pero transitoria" ¿Necesitas una estación de carga para tu coche? No bromeemos…

Respuesta. Hemos escrito mil veces que el coche eléctrico es para muchos, Pero no para todos. No somos talibanes y siempre recalcamos que antes de comprar es necesario comprobar que existe una posibilidad real de compra. Recarga de forma fácil y segura. En casa o en estaciones de carga públicas. De lo contrario es mejor ignorarlo. En cuanto a la comparación entre mercedes 3000 diésel Y el Pequeño inteligente Eléctrico, bueno, la comparación realmente habla por sí sola. El Smartina es, con diferencia, el coche de menor tirada y es un modelo fuera de producción asociado al Primera ola De eléctrico. Hoy en día hay coches, por el precio de un Mercedes diésel de este tamaño, que tienen una gama WLTP de Más de 600 kilómetros. Viajando por carretera, en condiciones reales, son unos 500, que es la distancia a partir de la cual se suelen hacer paradas. Como para garantía de la batería, Funciona como una garantía en coches “normales”. Esto no significa que el coche haya sido desguazado, sino que el fabricante te asegura que te lo devolverá si pasado un determinado periodo la batería baja de cierto nivel. Lo que evidentemente no ocurre: los que fabrican coches, También sabe hacer matemáticas.