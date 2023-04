Necesitamos profesores – Corriere.it

Creo que nunca sucedió como en este período, Solicitud urgente de nuestras comunidades para encontrar algunos maestros dispuestos a intervenir para ayudarnos, fue prestado. Todos seguimos leyendo y diciendo que el compromiso es demasiado peligroso y que las nuevas adicciones no solo son exigentes, sino sobre todo difíciles de interpretar y combinar. No quiero acusar, solo señalarlo. Incluso las propias universidades no han sido adaptadas y modernizadas. El proceso de formación era hasta entonces suficientemente correcto y eficiente, y hoy ya no responde y me atrevería a decir que es casi insatisfactorio por parte de los propios asistentes al curso.