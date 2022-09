Nations League: Italia vence 2-0 a Hungría – Deportes

Golpea el objetivo de los cuatro finalistas. Italia venció a Hungría y la superó en la clasificación, y se clasificó para la fase final de la Nations League el próximo mes de junio.

En un año fallido de Copa del Mundo, el equipo dirigido por Roberto Mancini sigue luchando por el trofeo. Tras ganar en San Siro a Inglaterra, los azzurri repitieron en Budapest al final de un partido cargado de determinación y sufrimiento, sobre todo en la segunda parte. De nuevo Rasbadori, que marcó en la primera parte, luego Dimarco, dieron la victoria a los Azzurri y la clasificación con Desfiles. Gianluigi Donnarumma.

Ante Inglaterra, el técnico confirma el plan 3-5-2 centrándose en una mezcla de jugadores experimentados (Bonucci, Toloi, Acerbe y Jorginho) y jóvenes con muchas esperanzas (Rasbadori, Demarco, Scamaca y Gnounto), con los que ha jugó. Tiene como objetivo reiniciar. En Budapest, Mancini está prácticamente reafirmando al once que saltó al campo el viernes por la noche en San Siro a excepción de Scamaca. En su lugar, Gnonto juega como compañero de Raspadori. Confirmaciones también en suelo húngaro: Marco Rossi cuenta con Nego y Szoboszlai detrás del capitán Adam Szalay (en el último partido con su país, llorando ante el himno húngaro y aclamado por 60.000 Puskas Arena) con Fiola y Kerkez en las bandas. El primer ministro húngaro también asistirá al partido.

También está el primer ministro húngaro Viktor Orban (Quien hoy felicitó, a través de las redes sociales, al líder de los Hermanos de Italia Giorgia Meloni). El ambiente en Puskas-Arena es de juego limpio: en el momento del himno de Mamili, todo el estadio estaba acompañado por la banda batiendo palmas. Hungría empieza fuerte y dos minutos después se pone peligrosa con una falta sobre el trocar: derechazo de Szoboszlai que rechaza Akerbe, luego es Tolui quien opone el segundo tiro aéreo del 10. Al 5′ Italia está muy cerca. A favor: En desarrollos de esquina, pase tenso de Cristante, pato de Gulacsi que falla un agarre fácil, Attila Szalai barre la línea. Tras un comienzo bastante complicado, el conjunto de Mancini encontró la distancia adecuada y puso en aprietos a Hungría. La característica azul apareció hace media hora (27 minutos) y todavía lleva la firma de Giacomo. raspaduri: Centro corto de Nagy, Genonto ganó por contraste con Gulacsi, Raspadori despidió a puerta vacía. En el minuto 31, Italia estuvo a punto de doblar a Di Lorenzo mientras que la reacción de Hungría no generó peligro real en la portería de Donnarumma.

Hungría se vuelve peligrosa en el minuto 41 con tiro libre de Zuboszlai, salida vacía de Donnarumma, Orban mete al medio, pero Attila Zalai pierde una gran oportunidad.

En la segunda mitad, Mancini reemplazó a Acerbe por Bastoni, mientras que Rossi envió a Styles al campo por Nagy. En el 5′ Hungría está muy cerca del empate pero Donnarumma está haciendo una divina providencia al neutralizar el ataque húngaro. Italia intenta bajar la velocidad y al 7′ de la reanudación llega el doblete azul: Barilla remata el movimiento del balón en el suelo con un filtro de entrada en el área de Cristante, que elige el pase al segundo palo: marco Négo predice y encuentra el momento adecuado para desviar al ganador, al marcar El gol 1500 de la selección italiana.

A las 10, otra brillante intervención de Donnarumma que logra cerrarle la puerta a Styles en la cabeza. El portero del PSG se repite en el minuto 18. Hungría presiona en busca del gol que podría reabrir el partido mientras Italia lucha por controlar el balón. En el 35′ Hungría exige penalti por una falta en el área sobre recién ingresado Adam, pero en cuanto al árbitro y el ratón no hay detalles del tiro penal. A los 44 minutos, hay tiempo de sobra para que Pasquale Mazzocchi della Salernitana aparezca de azul.

Mancini: «Bueno para los 70 minutos, menos en la final»

“Nos fue muy bien en el 70, pero me alegro de que éramos tan buenos entonces. Al final aplastamos y no me caían bien. Era importante clasificar, pero lo demás quedaba, no hay más que hacer”. Los muchachos hicieron un buen trabajo ganando un grupo muy difícil. Tenemos que pasar diciembre y eso es todo». Así habló el técnico italiano Roberto Mancini al Al Rai tras la victoria de Italia sobre Hungría.

«Algunos jugadores que estaban en el banco podrían jugar esta noche, el grupo es este de todos modos, incluso si se puede agregar alguien. Hemos estado trabajando en la nueva Italia durante algún tiempo. ¿Unidad? No tengo un sistema de referencia. Puedes jugar. De cualquier forma, solo entrenando. Mucha gente está acostumbrada a esta forma, cambia la defensa y algo en el ataque porque ambos juegan mucho más cerca y probablemente tengas dos sistemas de juego «, agregó Roberto Mancini, hablando en una conferencia de prensa. “Cuando ganas, me gusta de todos modos -explica el técnico-. En la primera parte hicimos un gran partido, consistente en regate y profundidad; no hay que olvidar que tenemos dos niños atacantes, si en dos años mantienen las cualidades , o mejorarlos, se vuelve devastador». Concluye que «hay partidos en los que hay que pelear: aquí, en Budapest, había 70.000 espectadores, solo necesitaban el empate, y por eso no era fácil ganar».

Donnarumma: «El Mundial sigue siendo una herida abierta»

«Esta clasificación era precisamente necesaria para recuperar un poco de entusiasmo, incluso si no hay vuelta atrás: no clasificar para la Copa del Mundo es una herida abierta. Teníamos que empezar de nuevo, teníamos que hacerlo por toda Italia y por aquellos que creyeron en nosotros… Empezamos bien con dos victorias, vamos a la Final Four e intentemos ganarlas». Así habló Gianluigi Donnarumma a Ray tras la victoria en Budapest sobre Hungría. “Los partidos como el de esta noche se preparan solos, porque son importantes, especiales -añade-. Intento prepararlos con calma y serenidad, risas y bromas en el vestuario. Luego, cuando entras al campo, piensas en un partido. En junio cometí un error que no debería haber cometido. Trabajé en ello y lo hablé con el entrenador. Desafortunadamente puede pasar, pero no debería. Fue un partido cuesta abajo y lo maté. También hay que trabajar en eso».