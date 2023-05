Napoli, Spalletti espera a De Laurentiis para hablar del futuro

En plena noche, mientras en Nápoles parece Nochevieja y el equipo celebra el Scudetto en el vestuario del Dacia Arena, Luciano Spalletti le «dispara» en la sala de prensa. El gran protagonista de la equitación tricolor hizo una pausa para dar las gracias a todos. También desde arriba: Maradona y su hermano Marcelo. Pero cuando se le preguntó sobre el futuro, respondió tajante: «Le digo al presidente que me lo diga y los periodistas no le digan que me quedo». Poco antes, Aurelio De Laurentiis juzgó a Maradona rebosante de felicidad: «Spaletti se queda y apuntamos a la Champions». No es que entusiasme a Spalletti, que está acostumbrada a trabajar duro en los proyectos. «Los trabajadores duros no tienen tiempo para celebrar. Todavía estoy deseando que llegue esto, que sigue siendo un gran trabajo». Luego volvió a comentar las declaraciones de su patrón que, acogiéndose a una opción unilateral, amplió su contrato hasta junio de 2024 con las cifras salariales actuales: 2,8 millones netos.

la respuesta

–

“El presidente siempre dice que quiere lo mejor y en ese sentido siempre es recto. Parece que porque dijo eso en mayo pasado sobre el Scudetto, no me lo creía. Pero hay que trabajar para conseguir unos objetivos, no publicidades. Ahora habla de ganar la Champions… Eso es fácil». «Pregúntale a los jugadores qué les dije la primera vez que estuvimos juntos en el vestuario esta temporada. Terminamos terceros, segundos no importaba y teníamos que ganar». Realmente lo creía. Pero se necesita mucho trabajo, no hablar». Ahora estamos esperando un encuentro de dos personalidades muy fuertes. Spalletti quiere entender cuáles son los planes. También porque hay clubes multimillonarios que llevan años aspirando a la Champions League sin conseguirlo. Europa debe ser un gran motivador, Spalletti quiere que no se convierta en una trampa. Su bonita relación con el Nápoles, que quiere desarrollar. Veremos entre el jefe y el entrenador quién da el siguiente paso.