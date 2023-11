«Napoli indecente, derechos televisivos de Lotito»: De Laurentiis sin frenos

«Si queremos ayudar a los clubes a construir estadios, debemos limitar el poder de veto que ejercen los municipios y los órganos de supervisión sobre las leyes. No debemos convertirnos en rehenes de los concejales que cambian los proyectos presentados e imponen opciones de diseño antieconómicas cuando los propios municipios no tienen los fondos para la reurbanización y el mantenimiento. Corremos el riesgo de que nunca se implemente la enmienda al Decreto Legislativo n.° 38 de 2021 si se permite a los municipios intervenir”. Así lo afirmó el presidente Nápoles, Aurelio De LaurentisDurante el simposio “Reforma deportiva tras el Decreto Legislativo nº 120/2023: Nuevos Horizontes” el número uno del club italiano explicó: «Las reglas no pueden eliminar la enfermedad incurable en nuestro país, que es la burocracia y la interferencia política. Si nos fijamos en cinco de los clubes más importantes de Italia que tienen una situación de deuda que oscila entre 500 millones y 1.000 millones, significa que No existe un fútbol que funcione”.«.

Dichos de De Laurentiis

De Laurentiis habla sobre la reciente cesión de derechos de televisión LigaLuego añadió:El concepto es que pensar en poder darle técnicamente a Lotito los derechos de televisión por 5 años, que es lo que necesita para mantener un presupuesto equilibrado, es una locura. Cuando todo cambia hoy de mes a mes. Además tenemos enemigos en casa, ya que el Comité Agrícola está retrasando la aprobación de la ley. Se vuelve difícil no tener pensamientos reaccionarios.«.