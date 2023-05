Napoli es el campeón de Italia – fútbol

Liga: Udinese – Nápoles 1-1 crónica

Con un empate 1-1 en Udinese, se convirtió en Nápoles es el campeón italiano Cinco días después de la fecha límite. Victor Osimhen respondió al gol de Lovric en la primera mitad al comienzo de la segunda mitad. Una eliminatoria que significa la certeza deportiva de ganar el Scudetto y la celebración de la afición del Napoli.

Se produjeron enfrentamientos en la cancha Cuando unas pocas docenas de fanáticos del Udinese descendieron al estadio, hubo una invasión pacífica del campo por parte de los fanáticos del Napoli. Tras varias escaramuzas con la afición azzurri que se retiró y la actuación policial, la situación se fue normalizando poco a poco.

Por la noche alguien murió en Nápoles Otras seis personas resultaron heridas durante las celebraciones. Según ANSA, un hombre de 26 años murió a causa de una herida de bala. Otros tres resultaron heridos por disparos, mientras que otros tres resultaron heridos por explosivos. Estos últimos, y todos heridos en las manos, fueron trasladados al hospital de Vecchio Pellegrini.

agencia ansa DeLorenzo, Kim y Lobotka puntos de referencia para el equipo (ANSA)

Es hora, Napoli, campeones de Italia Por tercera vez en su historia. Friuli, aunque se vista completamente de azul, no es Maradona, pero está bien, porque por fin puede empezar la verdadera fiesta del Scudetto. El Napoli tuvo que ir más lejos que el Udine para poner su sello en una temporada espectacular y excepcional, conquistando el punto decisivo ante el Udinese, no sin dificultad, a cinco días del final. El gol de Osimhen al comienzo de la segunda mitad: ¿quién más? – La primera parte anuló a Lovric y puso fin a la espera intermitente para que comenzaran las celebraciones y desde el noreste hasta Campania, pero también en toda Italia donde hay un corazón azul. El pitido final abrió el telón de una noche inolvidable, que en todo caso será la antesala de un programa de festejos que culminará el 4 de junio, con la jornada final del torneo. Habiéndose perdido el punto de partido del domingo pasado contra Salernitana, que le hubiera dado al equipo de Luciano Spalletti el récord absoluto de ganar el campeonato seis juegos antes, Napoli también se arriesgó a posponer la fecha con el logro histórico construido con una temporada excepcional en términos de calidad de juego, continuidad y furia competitiva, que no fallar puede dejar algunas consecuencias.

Nápoles, Piazza Carita explota con un gol de Osimhen



Para superar el último escollo, Spalletti alineó la mejor plantilla posible, considerando también las ausencias de Mario Rui y Politano, con Ndombele de titular en el centro del campo en lugar de Zielinski y Elmas alineado en ataque con los campeones Osimhen y Kfaratskhelia. En un guión predecible, con los Azzurri dominando constantemente el juego y el Udinese tan tapado, Osimhen estuvo inmediatamente entre los más activos, pero en la primera oportunidad fueron los bianconeri los que rompieron el empate, en el minuto 13, con Lovric suelto. En el área de puntería y golpea la puerta a la izquierda de Merritt. Después de un momento de caos, Napoli se lanzó hacia adelante y casi gana un penalti con Caffarra, por el contrario, Abysso consideró regular y controló a Var. Bajo la presión de la gran mayoría de los 25.000 aficionados, sin contar los 50.000 en el estadio de Maradona, congelados por el gol de Lovric, los azzurri volvieron a aumentar la posesión, pero sin crear ocasiones reales y fue Lovric quien volvió a poner en aprietos a Meret con un tiro de fuera del área penal. . En la segunda mitad, Spalletti esperó antes de cambiar nada, confiado en su equipo y acertó. En el minuto siete, en una acción finalmente digna de lo mejor del Napoli, los capitanes de ambos equipos pusieron el empate: un remate de Kvaratskhelia atajado por Silvestri le dio a Osimhen la oportunidad de marcar su gol número 22 en la liga.

Nápoles, Pay y Pizza Spanish Quarters

El gol nigeriano disipó las nubes de la duda y el miedo, hizo estallar el Dacia Arena, y con ello a Maradona, en un continuo estruendo que duró minutos, con decenas de bombas de humo y cientos de banderas encendidas. El partido siguió, pero las noticias se quedaron ahí, dejando espacio para la historia, para la gloria del capitán Spalletti y su equipo, que se une a leyendas como el gran Turín de 1948, precisamente en el día del recuerdo de la tragedia de Superga de 1949 y la Fiorentina. 1956, luego en Inter 2007 y Juventus 2019, los únicos jugadores hasta ahora en ganar el scudetto a cinco días del final. El estadio fue asaltado de inmediato, con una multitud de fanáticos, jugadores y el entrenador abrumados. Este momento se ha estado esperando durante 33 años, también en el nombre y la memoria de Diego Armando Maradona.

Fuegos artificiales, barriles, bombas de humo, trompetas y trompetas: Napoli delirante – el ruido es ensordecedor – en el pitido final en Udine que le dio a Spalletti su tercer título de Serie A. Estalló el estadio de Maradona, donde se reunieron cincuenta mil espectadores para ver el partido en las pantallas gigantes. Pero las mismas escenas de júbilo se pueden ver por todas partes en la ciudad, cuyo centro está fuera del alcance de los automóviles y custodiado por la policía, comenzando por Largo Maradona, en el Barrio Español, un templo secular con vítores azules. «Día histórico, gracias, Napoli», dijo un hincha lloroso.

«¡finalmente! Los Azzurri ganaron merecidamente el scudetto Para jugar, emoción y mentalidad. Un equipo de jóvenes talentos, un gimnasio y una multitud extraordinaria: una combinación exitosa que es solo el comienzo de un ciclo de éxito. Ambos Napoli apoyaron a los jugadores con alegría y responsabilidad: un equipo y una ciudad ganadores hoy y en el futuro. La visión a largo plazo y la planificación dan sus frutos, depende de nosotros seguir manteniendo el nombre de Napoli en alto «. Y así lo dijo el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, inmediatamente después de presenciar la victoria deportiva del Scudetto en el estadio Maradona.

Scudetto napolitano: coros, banderas Bombas de humo afuera del estadio de Maradona