Napoli Conte en carrera: De Laurentiis quiere terminar la carrera en 48 horas

Cuando Aurelio De Laurentiis sale al campo, nada se puede dar por sentado. En un sentido u otro. Pero esta vez, el presidente del Napoli busca el golpe que pueda relanzar inmediatamente el Proyecto Azul y cancelar una temporada negativa sin precedentes desde que está al frente del club. Desde el viernes por la tarde, Antonio Conte ya no es el sueño del presidente, sino el deseo de toda una ciudad, que ve la llegada del ex comisario técnico italiano como la única manera posible de volver a la lucha para conseguir grandes éxitos el próximo año. año. El Nápoles restableció las relaciones con Conte, se sentó de nuevo a la mesa de negociaciones y ahora tiene prisa por cerrar: De Laurentiis quiere anunciar el nombre del próximo entrenador antes del martes y ha encargado al director deportivo Victor Giovanni Manna que impulse la búsqueda un acuerdo que satisfaga a todos y pueda devolver sonrisas a la ciudad en su totalidad. Necesitamos una maniobra impactante, algo más que un simple efecto especial a los ojos de los fans. Porque el estado de ánimo de millones de aficionados en todo el mundo que están amargamente decepcionados por una temporada posterior a la Serie A que ha hecho retroceder al Napoli años atrás, podría depender de qué tweet presidencial haga oficial el nombre del entrenador elegido.

Luego trabajamos sin parar durante veinticuatro horas pero con un objetivo claro: dotar al nuevo campo azul del entrenador adecuado para reavivar la ciudad. De Laurentiis quiere enviar una señal contundente: quiere que su equipo vuelva inmediatamente a estar entre los grandes nombres de Italia. La carta de Conte es la única que garantiza un triple salto instantáneo hacia adelante. Entonces, después del compromiso que comenzó a mediados de octubre en medio de la crisis de García, ahora estamos en los ensayos de la boda. Conte siempre ha sido la primera opción de De Laurentiis, a pesar del silencio de los últimos meses: el técnico ha manifestado su disposición al presidente desde hace tiempo y nunca ha cambiado de posición. Aurelio se tomó su tiempo, miró a su alrededor y luego volvió al punto de partida, dejando preparadas las alternativas identificadas: Conte accedió a las peticiones del Napoli, rebajando sus exigencias económicas. Así que le toca a De Laurentiis tomar acción con su amigo Antonio, y ahora que la máquina vuelve a moverse, el optimismo se ha apoderado de la ciudad. La cuestión es delicada, por lo que es mejor abordar todo con cautela: pero el Napoli está dispuesto a garantizarle a Conte un contrato de dos años con una opción de 6,5 millones por temporada más 1,5 millones en primas, que se convertirá en una parte estructural del acuerdo. a partir del segundo año en caso de clasificación para la Liga de Campeones. El técnico quiere un contrato de tres años que no esté ligado a bonificaciones: en definitiva, todavía hay un pequeño hueco, pero estamos trabajando para cerrarlo rápidamente.

Pruebas de entusiasmo

—

Dado que la cuestión de la contratación no es el único punto sensible, hay muchas cuestiones sobre la mesa y todavía se necesita tiempo para llegar a un acuerdo completo: desde el personal técnico hasta el mercado, desde los objetivos hasta las inversiones a realizar, todo debe ser establecido. Ha sido evaluado con la máxima atención, considerando que Conte está fascinado por el proyecto del Napoli. Los equipos nunca han estado tan igualados y De Laurentiis quiere anunciar al nuevo entrenador dentro de cuarenta y ocho horas. Con Gian Piero Gasperini cerca de renovar con el Atalanta, Stefano Pioli se confirma como la principal alternativa al gran sueño de Conte, mientras Vincenzo Italiano se mantiene alejado y se centra en la Fiorentina hasta la final de conferencia. Pero la pelota está en manos de De Laurentiis, que quiere jugar lo mejor que pueda el comodín de Conte: en cuanto empezó a difundirse el rumor de un acercamiento entre las dos partes, los aficionados del Napoli recuperaron el entusiasmo y las sonrisas. Ahora esperan el gran anuncio: un golpe al estilo De Laurentiis. Nunca me ha gustado este año, es tan emocionantemente necesario.