«¡Nápoles y yo sin límites, crecemos juntos! Maestro Spalletti, ídolo CR7»

En una entrevista de Corriere dello Sport, Kvicha Kvaratskhelia habló sobre su comienzo azul y sus ambiciones de temporada.

TuttoNapoli.net

© Foto www.imagephotoagency.it

Concedió una entrevista al Corriere dello Sport, Kvisha Kvaratskhelia Habló sobre su comienzo en el azul y sus ambiciones estacionales. Aquí hay algunos extractos: «¿Votar por Napoli? Fácil: 10. Es un equipo lleno de jugadores fuertes: si seguimos así también podemos llegar a un nivel más alto de lo que todos piensan. ¿Kfaramanía? Es bueno saber que muchos piensan así, pero precisamente por eso cuando juego doy todo lo que tengo. Cien por ciento. Sobre el límite. ¿A dónde quiero ir? Trabajo mucho para mejorar y quiero trabajar más porque todavía tengo que aprender muchas cosas. Pero una cosa es seguro: quiero llegar a la cima».

Sobre la reprimenda de Spalletti por algunos regates y elogios por asistencia defensiva: «Es un gran entrenador. Muy, muy bueno: me mira desde afuera y me dice lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Me hace mejor. Es un maestro».. ¿Qué hay de Nápoles? “Una familia, un grupo muy unido que trabaja mucho y mira en la misma dirección. Luego un equipo muy fuerte”.





en metas: «Scudetto es un sueño, por supuesto. Segunda ronda, en este punto, un gol. Nadie tiene límites. Podemos crecer juntos, de la mano. sin limites. ¿Ganar el campeonato o el campeonato? ¿Por qué tengo que elegir? Ambas cosas»

Comparado con George Best y su ídolo: «No me importan mucho estas cosas y entre otras cosas creo que es muy difícil llegar a estos niveles. Supongamos que quiero llegar a mi nivel: trabajo por mi cuenta. ser infieles. ¿Ídolo? cristiano Ronaldo. Aunque mi primer amor fue Guti del Real Madrid. Cuando jugaba con amigos en Tiflis, mi ciudad, llevábamos camisetas blancas: escribí su nombre en la espalda”.