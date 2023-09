Nagorno-Karabaj y ataque a Bakú: “Nos detendremos si los separatistas deponen las armas”. Protestas frente al edificio del gobierno armenio – vídeo

“Nos detendremos si los separatistas deponen las armas”, anunció la presidencia de Azerbaiyán su intención de continuar el conflicto que comenzó a última hora de la mañana del 19 de septiembre. Los azerbaiyanos lanzaron un ataque en Nagorno-Karabaj que ya ha provocado las primeras víctimas. Según independientes del enclave armenio, que se declaró república independiente tras la caída de la Unión Soviética, dos personas murieron y once resultaron heridas. Después de semanas de tensión, Azerbaiyán lanzó hoy un aterrador ataque contra Nagorno-Karabaj. Un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán habla de medidas “antiterroristas” contra la agresión armenia. Actualmente, en vídeos publicados en las redes sociales se pueden escuchar claramente disparos de artillería en la capital, Stepanakert, y también puede haber ataques en otras zonas de la región. Las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj pidieron a Azerbaiyán que ponga fin a las hostilidades y «se siente a la mesa de negociaciones para resolver la situación actual». Mientras tanto, Bakú ha logrado casi todos sus objetivos, afirmó Ahmad Gadzhiev, asesor del presidente Ilham Aliyev, y por ello está dispuesto a iniciar negociaciones con “representantes de la población armenia de Nagorno-Karabaj” en la región de Azerbaiyán. ciudad de Yavlach. Desde la caída de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán han estado compitiendo por el control de la región de habla armenia, que incluye la República de Nagorno-Karabaj. La situación es crítica desde septiembre de 2020, cuando Azerbaiyán ocupó la parte sur de Nagorno-Karabaj. En noviembre de ese año se firmó una tregua, pero a finales del verano de 2023 empezó a tambalearse. Los proyectiles de artillería confirmarán la reanudación del conflicto.

Declaración del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán

“Quieren eliminar a los civiles”

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo que las fuerzas azerbaiyanas iniciaron una «operación de avance» en Nagorno-Karabaj para controlar los centros de población en el enclave armenio en territorio azerbaiyano. “Estamos siendo testigos de cómo Azerbaiyán avanza hacia la aniquilación física de la población civil y la destrucción de objetivos civiles”, añadió Sergei Ghazaryan, ministro de Asuntos Exteriores de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. “Hemos informado repetidamente a los organismos internacionales que los llamamientos por sí solos no impedirán que Azerbaiyán lleve a cabo acciones agresivas y criminales. Ghazaryan añadió: «Pedimos a la comunidad internacional que tome medidas eficaces muy rápidamente para detener la agresión».

Ubicación geográfica de Moscú

No está claro hasta qué punto la posición de Moscú apoya la medida de Bakú. Armenia inicialmente acusó al Kremlin de no advertir sobre los peligros porque Bakú había dicho previamente que había informado a Rusia y Turquía sobre la operación. Pero Rusia respondió aclarando que Azerbaiyán no le había informado del inminente ataque en Nagorno-Karabaj. O mejor dicho, eso no lo supimos hasta «unos minutos» antes de que comenzara la operación. Maria Zakharova pidió que ambas partes protejan las fuerzas de paz enviadas por Rusia. Azerbaiyán anunció que había abierto corredores humanitarios.

Los armenios se manifiestan frente a los edificios gubernamentales.

En Ereván, capital de Armenia, miles de personas se reunieron en la Plaza de la República tras la noticia de los atentados para exigir la intervención del gobierno de Nikol Vovai Pashinyan.

