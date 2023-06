‘Nadie vino al cumpleaños de mi hija de 5 años’: la desgarradora foto. Pero surge una duda: «¿No te da vergüenza?»

Las imágenes suelen ser más efectivas que las palabras cuando se trata de transmitir sentimientos. Este es el caso de la Imagen A chica Sentado – solo – a la cabecera de una larga mesa un fiesta. es su quinto dia cumpleañosluce su ropa favorita y espera feliz la llegada de sus pequeños invitado al lugar elegido para la celebración. Pero nadie vendrá. Compartió una foto de la pequeña que se arriesgó a una gran decepción en su día especial madrequien gracias a esa foto pudo regalarle un día de felicidad a su hija.

La historia de los invitados que no acudieron al cumpleaños de la pequeña de 5 años la contó en redes sociales su madre, la influencer estadounidense Lex Fitzgerald, quien la compartió en una publicación en Instagram. «Como mamá, se me rompió el corazón cuando vi a mi niña sentada allí esperando que vinieran sus amigos. Habíamos invitado a toda la clase, la descripción del año pasado y otros amigos. Solo el 30% de ellos aceptaron la invitación, pero pensamos Incluso una pequeña fiesta sería igual de divertida, pero después de 20 minutos, por la espera, entendí que era posible que nadie apareciera». Devastado, Lex pensó en refugiarse en el grupo. Facebook De la comunidad local, ciertamente no espere mucho de esa llamada de última hora. En cambio, decenas de personas aceptaron su pedido de ayuda: “A los pocos minutos se presentaron familias listas para compartir el día con mi hija. Pasamos de no tener gente en una mesa a no tener asiento disponible en todo el local. Todo el restaurante estaba lleno de familias que se negaron a dejar que mi hija celebrara sola”.

criticas

La publicación de mamá Lex, cuatro hijos, tocó el corazón de muchos. Entre los comentarios, también leemos que entre los invitados en la primera hora estaba una madre, quien explicó que llegó tarde a la fiesta, pero ya no estaba. Otra familia también. Pero entre los muchos comentarios de que la historia transmitía un final feliz, también hay quienes querían ver algo podrido, insinuando que solo era un espectáculo en el escenario para ganar exposición en las redes sociales: “Por favor, dime que no harás esto por a tu hijo solo por las redes sociales. Vergüenza”, comentó un usuario, seguido de otros. “¿Cómo puede ser que todas estas personas aparecieran con un regalo en solo 5 minutos?”, señaló otro. Luego están los comentarios de quienes piensa que si nadie viene a la fiesta, entonces madre e hija obviamente no se llevan bien.Mucha simpatía.

