Nadal vence a Burgess y se clasifica para segunda ronda del torneo internacional

No, no estábamos preparados. No estábamos preparados para despedirnos tan rápido del campeón que levantó 10 veces el trofeo en Roma. Rafa Nadal está sufriendo, pero aún no es el momento de abandonar el Centro Foro Itálico, su reino desde hace muchos años. Perdió un set ante el belga Burgess, número 108 del mundo y padre fanático de Zidane, hasta el punto de que lo llamó Zizou, y luego de alguna manera recuperó el partido al terminar 4-6, 6-3, 6-4. Es cierto que este Nadal no tiene nada que ver con el hombre que ha ganado diez veces aquí, que ha ganado 14 torneos de Roland Garros y 24 torneos de Slam. A veces se sorprende sacudiendo la cabeza como diciendo: «No, Rafa, no puedes hacer esa estupidez». Pero al final estalla el grito del guerrero y del médium.