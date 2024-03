Naciones Unidas: El número de niños asesinados durante cuatro meses de guerra en Gaza es mayor que el número de niños asesinados en cuatro años en todo el mundo. Save the Children: 'Ha destruido su salud mental'

Él esta asustadoansiedad, Escasez de alimentoshipervigilancia e Problemas para dormirAlternancia en el estilo de apego a los padres, a retirarse Y agresión. Esta es la vida cotidiana niños a Gaza Cinco meses después violencia,desplazamiento, Desnutrición Y las enfermedades, que se suman al asedio que dura ya más de 16 años. Israel hacia el sector. Tenían todos los elementos Efecto psicológico Cual Salva a los niños el especifica «Severo» en busca. el Disturbio emocional Escapar de bombas y balas, el miedo a perder a sus seres queridos, tener que huir por calles llenas de escombros y cadáveres, y despertarse cada mañana sin saber si podrán comer, empeoraron la situación, convirtiendo a los adultos en un referente. Cada vez más incapaz Para afrontar la situación. Según una investigación, cada vez hay menos apoyos, servicios y herramientas que necesitan para cuidar a sus hijos. es exactamente padres Los cuidadores dijeron a la organización que la capacidad de los niños para imaginar futuro Sin guerra prácticamente ha desaparecido. Pero la situación es donde se encuentran los niños más afortunados del sector. Porque, como explica el Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini“El número de niños asesinados en poco más de cuatro meses en Gaza es mayor que el número de niños asesinados en cuatro años de guerras en todo el mundo. Esta guerra Guerra contra los niños. Es una guerra contra su infancia y su futuro”. Un ejemplo incluso en… Banco OesteEsto también ocurrió el martes, cuando A 13 años Fue asesinado a tiros por agentes de la policía fronteriza israelí en el campo de refugiados. Shuafat Encender fuegos artificiales en su dirección aunque no estuvieran dirigidos a ellos. Este trabajo recibió elogios militares por parte del Ministro de Seguridad Nacional. Itamar Ben Gvir“Felicito al combatiente que mató al terrorista que intentó lanzarle fuegos artificiales a él y a la policía. «Así es exactamente como debemos actuar contra los terroristas, con determinación y precisión».

Nuestros hijos ya han vivido varias guerras. ya tenian uno pobre Capacidad de recuperación Y ahora es muy difícil lidiar con eso. Más dificultades. Los bebés se asustan, se enfadan y no pueden dejar de llorar, y esto también les pasa a muchos adultos. “Esto es demasiado grande para nosotros, y mucho menos para los más pequeños”, dijo a Save the Children una madre de Gaza. en busca Expertos en salud mental Los trabajadores de protección infantil que trabajan con Save the Children en Gaza dicen que sin una acción urgente, empezando por A alto el fuego Inmediata y definitiva y de A Acceso humanitario Segura y desenfrenada, la guerra ocurrirá Más daño mental Para niños, niñas y adolescentes. El daño está destinado a durar toda la vida, con posibilidades de recuperación muy reducidas.

“Uno de mis hijos soñaba con ser… Ingeniero Y el otro Oficial de policía. Ahora uno quiere conducir un carro tirado por burros, porque ve esta realidad. Uno de los padres entrevistados dijo: “El sueño del otro hijo es vender galletas frente a la casa”. Desde el comienzo del bombardeo de Israel en respuesta aAtaque de Hamás El pasado 7 de octubre 90% Subordinar Edificios escolares Gaza sufrió Daño enorme Otros ya no pueden utilizarse como escuelas: así 625 mil estudiantes Ya no van a la escuela y 22.564 docentes No pueden hacer su trabajo. Una madre de cuatro hijos, de entre 7 y 14 años, dijo: “Algunos de mis hijos ya no pueden concentrarse Actividades básicas. Olvidan instantáneamente lo que les digo y no pueden recordar las cosas que acaban de suceder. Ni siquiera diría que su salud mental se ha deteriorado, ha empeorado. cancelado. Completa devastación psicológica”.

Incluso antes 7 de octubre – Escribe Save the Children – No Salud psicológica de los niños en Gaza se encontraban en una situación precaria debido a condiciones cíclicas La violencia aumentay el impacto del cierre, incluidas las restricciones a Libertad de movimiento Y acceder a él Servicios necesariosLa crisis económica y la separación de familiares y amigos. “Los niños aquí lo han visto todo. bombasLos muertos, eso es. Cuerpos: Ya no podemos fingir con ellos. Ahora entendieron y vieron todo. Mi hijo puede incluso diferenciar entre tipos. material explosivo “Ese otoño: pudo notar la diferencia”, dijo otro entrevistado. «Cuando yo Necesidades humanas La reciente escalada de violencia y bloqueos ha provocado Colapso total Servicios de salud mental en Gaza, a través de los seis centros públicos designados y el único centro Hospital psiquiátrico “Gaza ya no funciona”, confirma Save the Children, añadiendo que en… Banco OesteSin embargo, los padres y cuidadores enfatizan la forma en que los menores intentan EnojoY el dolor y Impotencia Antes Lenguaje que deshumaniza De funcionarios del gobierno israelí sobre los palestinos: “Nadie quiere que existamos en este planeta”.

«Y inaceptable Que cualquier niño debe afrontar. Horrores experimentado por el pueblo de Gaza. Mientras esquivan bombas y balas, huyen por calles sembradas de escombros y cadáveres, obligados a dormir a la intemperie y sin alimentos ni agua potable necesarios para sobrevivir. Los niños de Gaza viven a diario desde hace meses choque Y un dolor inimaginable, que se suma a las penurias provocadas por más de 16 años de bloqueo y la posterior escalada de violencia. Jason LeeDirector de Save the Children en los territorios palestinos ocupados. “Esta guerra y Cicatrices físicas y mentales Dejarlo en manos de los niños erosiona aún más su resiliencia. Todavía hay esperanza para eso, con A.J. Apoyo adecuado«Esta tendencia se puede revertir», me dijo. «Durante la infancia, hay importantes oportunidades para abordar el impacto del conflicto. Pero nada de esto es posible sin un alto el fuego inmediato y definitivo y un acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda». Trabajadores humanitarios «Puede proporcionar el apoyo crítico necesario».