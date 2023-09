“Nací en tiempos de guerra y los inmigrantes me llaman padre” – Corriere.it

El compromiso humanitario del chef de 80 años

En esta emergencia hay historias de extraordinaria bondad y compromiso humano. como el de Alessandro Foretti, un chef jubilado de ochenta años Que se dedica desde hace años como voluntario a refrescar a los huéspedes del comedor del Centro Cáritas de Ventimiglia. Cada día cocina al menos 200 comidas: prepara 12 kilos de arroz en cacerolas, la misma cantidad de cuscús, 6 pastas con tomate y hierve unos 200 huevos. «Nací en Nápoles durante la guerra y llegué a Ventimiglia a los tres años. De mi padre aprendí la importancia de ser voluntario – dice – por eso me levanto temprano todas las mañanas y vengo aquí para que todo esté listo hasta las nueve cuando empezamos a atender a los inmigrantes, muchos de los cuales me llaman padre y más. A lo largo de los años he visto a muchos llorar y algunos morir. ¿Qué pienso de lo que está haciendo Francia ahora? «No me gusta nada.» Un sentimiento compartido por Sor Alberta de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, también llamada Montfortin en honor a Louis Marie Grignon de Montfort, quien la fundó en 1703 en el Hospital de Poitiers. Durante muchos años, Trabajaba todos los días en la clínica del centro, donde los inmigrantes son tratados principalmente por shocks y lesiones sufridas durante los intentos de cruzar la frontera a través de pasos de montaña, pero también por enfermedades relacionadas con la exposición. «Lo que está haciendo Francia me parece inhumano, y todo Europa debe ayudar a Italia», subrayó, acunando a un bebé de tres semanas. El invitado más joven entre los recién llegados de Lampedusa, añadió: «Toda Europa, no sólo Francia, debe ayudar a Italia, de lo contrario no estaremos capaz de hacerlo en cantidades tan grandes”.