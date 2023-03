Murió Luca Bergia, fundador y exbaterista de Marilyn Koontz: tenía 54 años – Corriere.it

lo tienen encontrado sin vida en su casa de Cuneo el jueves por la mañana. lucas bergiamúsico o intérprete, Fundador e histórico baterista de Marilyn Koontz, tenía 54 años.

Aún no se han esclarecido las causas de la muerte, pero los investigadores no han descartado ninguna hipótesis, ni siquiera el suicidio.

Bergia fue encontrada por su hermana Elisabetta, quien inmediatamente dio la voz de alarma a los Carabinieri en Cuneo. Fue asesorada por los profesores de la escuela secundaria Madonna dell’Olmo, donde Bergia había estado trabajando como profesora de ciencias durante varios años.

Nacido el 11 de septiembre de 1968, junto con el guitarrista Ricardo Tesio Entre los fundadores del grupo que junto a Alfosanis Christian Godano Como líder, tendría un gran éxito en la escena nacional a partir de principios de la década de 1990 (la banda ha producido once álbumes de estudio desde entonces). «antiséptico»de 1994), durante algo más de dos años se retiró del panorama artístico para dedicarse a la docencia.

Ha sido miembro de Marlene desde 1989, el año en que nació la banda que ayudó a fundar. El nombre del grupo surgió así: poco antes de su primer concierto, el grupo estaba buscando un nombre. Alex Astigiano (primera voz del grupo) sugirió a Marilyn como tributo a la actriz Marlene Dietrich a lo que Judano agregó «Kontz», después de escuchar una pieza de Butthole Surfers específicamente titulada Koontz, Mutilation of Whores.

Desde 2020 Bergia ha renunciado a la música, decisión que tomó tras superar un momento difícil y contraer el Covid. Adiós a la música, que quiso explicar a sus fans en un post publicado el pasado 10 de diciembre. “Voy directo al grano –escribió–. Personalmente, me va muy bien y estoy muy emocionado de haberme insertado en una nueva etapa de mi existencia. Pero voy a hacer un rebobinado rápido. y comenzar donde lo dejamos, que es el final de la gira ceremonial 20/30/10 en la madrugada El undécimo álbum de estudio de Marilyn salió de esa gira Agotado en el sentido literal, confuso, desprovisto de energías mentales y creativas.. Necesitaba desconectarme y tomarme un año sabático (que luego se convertiría en dos años) para recuperarme física y psicológicamente: esta es la raíz de las ‘razones personales’ generales que les comunicamos en ese momento. Necesitaba el tiempo y la cantidad justa de calma para poder responder a las iEsperaba preguntas que se volvieron más apremiantes y apremiantes en mi mente.. Y cuando mis hermanos me preguntaron si estaría allí o no para trabajar en la nueva empresa, respondí en esos términos, asombrándome. Pero casi de inmediato dije que no. Y Gracias Cristiano y Ricardo Quien entendió y me permitió poner todo en espera para darme el tiempo que era solo mío. Honestamente, no me sentía listo, ni física ni creativamente, para enfrentar otro álbum importante: por un lado, al borde del fracaso, por el otro, el éxito esperanzador, sea lo que sea que esa palabra inconsistente pueda significar en estos días».

De ahí la ruptura con el mundo de la música y la educación, un reto asumido con ilusión: “Es un poco lo que me gustaría hacer con mi futuro a corto plazo”. Y nuevamente: «Eso es todo por el momento, gracias a quienes se han mostrado dispuestos a seguirme, espero haber resuelto algunas incógnitas o quitado sus inoportunas inquietudes. Por eso, te deseo una buena vida y abrazo a Psekeus en un fuerte y sincero abrazo de amor, respeto y gratitud».

hojas de pragya Dos hijos – Tommaso y Alessandro – Además de su hermano Antonello y su hermana Elisabetta.

La fecha del funeral aún no ha sido determinada.