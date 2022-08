Mundial de Voleibol: Italia venció 3-0 a Canadá en su debut

Italia – Canadá (25-13, 25-18, 39-37)

Italia arranca con éxito la 20ª Copa del Mundo y comienza con una clara victoria sobre Canadá como exige la fórmula de que tras las tres primeras carreras habrá eliminación directa. Fefé De Giorgi no cambia de plantilla. Empezó con Giannelli como director, al lado de Romanò, los atacantes Michieletto y Lavia, Galassi y Russo Central y Balaso libre. Canadá deja en el banquillo a Mar (que juega en Monza desde este verano en nuestro torneo) y los Azzurri empiezan inmediatamente con el gas abierto como sugirió anoche Micheletto. 5 a 5 rompe la demora e inmediatamente se apunta un quiebre de 5 puntos, inicialmente apaciguado por los servicios de Yuri Romano. El conjunto norteamericano tampoco supo responder porque los martillazos italianos no dejan nada al azar. La concentración en la Casa Azul sigue siendo alta y el primer grupo desaparece sin temblores. La música no cambia en la segunda fracción: Italia, que también venció a Canadá en el grupo de la Nations League, además en Ottawa, no la deja y sigue pisando el acelerador, aguantando bien la pared para evitar que Loeppky y sus compañeros lo hagan. asi que. Vuelve a entrar en el partido. Arranca con 4-1, mientras que Giannelli reparte muy bien el juego entre todos sus compañeros. Lafia es positiva en la noche y Galassi también: Los Azzurri defienden el quiebre incluso si Canadá intenta forzar el servicio para poner en dificultad la recepción de los Azzurri. Nada que hacer. Al final también entra Mar pero Italia tiene el partido menos, yo atacando en casi un 60% y en dos sets ya recogía 11 tapones. Las sonrisas también florecen en el asiento. Buenas chicos de Italia no se pierdan nada.