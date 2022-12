Mundial de Qatar 2022, partidos de hoy: 20 hs Costa Rica – Alemania – Fútbol

Seleccionador de Dinamarca: «¿Adiós tras la exclusión? Todavía no he tomado una decisión».

seleccionador de Dinamarca casper hjulmand Todavía no ha decidido si seguirá al frente de la selección danesa tras la sorpresiva eliminación en la fase de grupos. «Ahora no es el momento de sacar conclusiones. Todavía no he tomado una decisión», dijo Hjolmand. El director deportivo de la Asociación Danesa de Fútbol (DBU), Peter Müller, expresó ayer su confianza en Hjulmand y dijo que la federación planea extender su contrato más allá de la Eurocopa 2024. “Estamos muy contentos de tener a Kasper y creemos que tiene mucho que ofrecer para ayudar a la adelante», dijo Müller. En una conferencia de prensa después Derrota decisiva por 1-0 ante Australia.