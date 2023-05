Multa máxima del club sin sanciones – Corriere.it

La absolución del resto de consejeros sin firma supuso una deducción de 5 puntos frente a los -15 inicialmente impuestos. En efecto, no ha sido probada la “contribución causal” de los mandantes no actuantes, como exige en cambio el Collegium of Guarantee, la “responsabilidad posicional” reconocida por la Fiscalía no es suficiente. Sin la responsabilidad de los ejecutivos «menores», aquí hay un descuento mayorista.