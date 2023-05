Mujeres realizan un ‘viaje épico’ en maternidades públicas de Venezuela

Mortalidad maternal

En Venezuela, la tasa de mortalidad materna ha aumentado un 182,8 % en los últimos 20 años, según un informe de la ONU publicado el 23 de febrero. En 2020 se registraron 259 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, frente a 92 en 2000.

El Ministerio de Salud del país no ha publicado datos oficiales desde 2016, cuando registró 756 muertes maternas en 2016, un 66% más que el año anterior (456). Este último boletín epidemiológico le costó el puesto al entonces ministro.

El sistema de hospitales públicos está colapsado desde hace más de una década.

El gobierno ha culpado constantemente a las sanciones internacionales impuestas desde 2019 por la crisis, aunque los expertos dicen que el colapso comenzó mucho antes.

En enero, la escasez de insumos en los quirófanos de los hospitales públicos alcanzó el 72%, según un informe de la ONG Medici per la Salute.

“Si no tienes apalancamiento (gripe), no se preocupan por ti”, dice Jiménez, mientras admite sentirse “aterrado”.

En 2020, Jiménez perdió a un bebé de siete meses.

Murió en mi vientre por una oleada de energía (…) Me hicieron dar a luz al niño muerto. Me trataron como si el niño hubiera muerto por mi culpa. Él dijo.

También agregó: “Te sientes impotente (…) Das a luz, pero no sabes cómo vas a salir. Somos seres humanos, no animales”.

Unos días después, encontraron una gasa en la herida.

A Doralise Carrillo, de 20 años, le colocaron una gasa en la vagina 15 días después de dar a luz en la maternidad Concepción Palacios, la más grande de Venezuela, dijo a la VOA por teléfono.

Sentí un dolor agudo y mucha incomodidad de que algo andaba mal. “Sentí algo extraño en mis partes íntimas. Así que llamé a mi tío, que es médico, que me examinó y me dijo que los puntos ya no estaban, que tenía una gasa por dentro. La gasa ya estaba verde y maloliente y huele mal», dijo.

Han pasado cinco meses desde el hilo y Carrillo sigue con el dolor.

«Me llevaron a la sala de maternidad, se disculparon y me dieron antibióticos», dijo.

Además, recuerda que la experiencia del parto «no fue la mejor».

Cuando llegué me mandaron a ducharme, no había luz en el baño, no había agua en el grifo, el agua estaba muy sucia en la taza y me dejaron sola en la ducha. Cuando salgo a vestirme, empiezo a sentirme mal, me siento mareado y me desmayo. Me golpeé la cabeza y las otras mamás que estaban allí empezaron a llamar a la enfermera y al rato me levanté todavía estaba en el piso, me senté y al rato llegaron las enfermeras. Cuando desperté, toda la tierra estaba cubierta de sangre. Me mandan a sentarme, me limpian las piernas y me mandan a vestirme”.

«Después de un tiempo me trajeron a mi bebé. Estaba toda cubierta de heces de pies a cabeza. Me lo dieron en una sábana blanca. Estaba lleno de heces».

nacimiento humano

En 2017, el presidente Nicolás Maduro lanzó un plan de “parto humano”, que busca instruir a las mujeres embarazadas sobre los cuidados que merecen antes y después del parto.

La ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que trabaja en Venezuela desde 2015 en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro, coopera con el gobierno.

En Anzoátegui, la organización y el personal médico local han tratado a casi 380 mujeres desde 2022.

Además de ser un proyecto encaminado a fortalecer la arquitectura sanitaria y promover el respeto de los derechos internacionales en materia de atención respetuosa de la maternidad, este proyecto destaca el trabajo conjunto con el personal del centro de salud local para determinar si las necesidades de las mujeres que acuden al hospital se encuentran respuestas, promoviendo así, explicó Richard Ferreira, coordinador médico de MSF en el estado de Anzoátegui, en un comunicado de prensa «Calidad de la atención brindada a los pacientes».

El bebé de Rosangles Jiménez nació por cesárea esta semana. Fue atendida luego de que un conocido vecino le permitiera el acceso a un hospital en Caracas. La chica está bien.