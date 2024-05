Muerte después de una larga enfermedad.

Rise será la invitada de Silvia Tuovanen en Verissimo hoy, sábado 18 de mayo, en Canale 5 para hablar de su vida privada y profesional: esto es lo que sabemos



Rosanna Ilaria Donato editor de contenido web Me gradué en Idiomas de Medios y me dedico al mundo del entretenimiento desde hace 10 años. Ha trabajado como editora de contenidos web independiente para varias publicaciones.

Elevaren la oficina de registro Gennaro della Volpeestará la invitada de Silvia Tovanen muy cierto hoy, Sábado 18 de mayoen canal 5 Hablar de su vida privada y profesional, pero ¿qué sabemos realmente de la vida amorosa del actor napolitano? Averigüemos quiénes estaban juntos. Daniella SchwallyLa esposa de Rice, que murió de cáncer a los 47 años tras una larga enfermedad, y algo más sobre la hija del matrimonio.

Reyes, cuya esposa, Daniela, tenía cáncer

Daniella Schwally ella era una esposa Elevarconocido por interpretar a Don Salvatore Ricci, el padre de Ciro y Rosa, en la serie de televisión italiana el mar afuera. mujer, madre pequeña leaMurió de cáncer el 31 de marzo a la edad de 47 años, luego de una larga lucha contra la enfermedad y una relación de 13 años con el actor. El amor de Daniela siempre fue tan fuerte que Reisz se convirtió al judaísmo por este último: su esposa era de origen judío y húngaro y poseía una casa en Tel Aviv (que heredó) donde iba a menudo con ella. El marido es tutor. Hablamos de una casa con vistas al mar que los abuelos de Daniela construyeron tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en la ciudad que en aquel momento era capital de Israel. Sobre su conversión religiosa, el actor explicó que tiene raíces judías: “Algunos de mis antepasados ​​lo hicieron, pero no tuve que hacer largas búsquedas. Luego la contaminación de la música reggae y del misticismo jamaicano, por el que sentía cierta atracción, hizo el resto.«.

No sabemos mucho sobre la vida privada de la pareja, porque los directamente involucrados se preocupan mucho por su privacidad, pero por las declaraciones que ha hecho Reyes en los últimos años, una cosa es segura: el amor entre ambos nunca ha fallado en el transcurso. del curso. Del tiempo pasado juntos. En 2002, cuando el líder del grupo Almamegretta, el actor es ante todo músico, dijo en una entrevista: la canción El programa Make it Work estuvo dedicado a su esposa, DaniellaElla estaba luchando contra el cáncer de mama en ese momento:Make it Work es un estímulo para mi esposa y para todas las personas que enfrentan la misma situación que tú, el feo mal. Nadie tiene el valor de llamar al cáncer por su nombre: un mal malo, como si realmente existiera el mal bueno. Al igual que la diabetes o el resfriado común, es correcto llamarlo por su nombre para saber exactamente con quién está lidiando. Es lo primero que enseñan a los pacientes con cáncer nada más conocer la enfermedad«.

la hija de lea

Tras la muerte de su esposa, Daniela, Reyes se alejó de las redes sociales y se dedicó a ellas hija leareaparece en su archivo personal con un post, una especie de oración, específicamente destinada a los niños: “A la vida de mi hija y de todos los hijos de mi madre. Dios mío, la arena y el mar son infinitos, el susurro del agua, los relámpagos del cielo, la oración de la humanidad.El propio actor escribió después en referencia a su compañero de vida fallecido: “La hija que intentaré criar con su ejemplo.“No es casualidad que, para agradecer a todos los que se detuvieron a darle el último adiós a Daniela, haya utilizado estas palabras: “Una mujer valiosa, ¿quién la encontrará? Su valor es superior al valor de las perlas.«.

También te puede interesar