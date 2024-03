Muerte de Vasco Rossi, ex Gabriella Storani: palabras conmovedoras

Gabriella Storaniex socio de Vasco Rossi Y la madre de su hijo lorenzo rossiella murió sola 57 años. Rock y Gabriella lo tenían Relación en la década de 1980Que terminó tan pronto como la mujer quedó embarazada. lorenzouno de niños Quién es el cantante. «Tenía 13 años cuando conocí a Vasco. Estaba con mi prima en un club de Rimini, con un grupo de amigos, uno de los cuales conocía a Vasco.«, Ella dijo gabriela a Galería de tocador. Sin embargo, el amor floreció entre los dos tres años después y terminó con el descubrimiento del embarazo. Sin embargo, los dos siempre se han mantenido en buenos términos.Tanto es así que fue la propia Gabriella quien dijo: “Él siempre ha estado y siempre estará, es el padre de mi hijo.noticias para el muerte Sorprendí a todos y Tanto el cantante de rock como su hijo Lorenzo quisieron dedicar dulces mensajes a las mujeres en las redes sociales: Aquí están sus palabras.





Vasco Rossi y la conmovedora dedicatoria a Gabriella Storani

Vasco y Gabriela siempre han mantenido una buena relación, tanto es así que el cantante Le dedicó la canción a la mujer. gabri Del album Le disparas Corre el año 1993. Tras la noticia de la desaparición de la mujer, Vasco quiso darle un mensaje en las redes sociales. Un mensaje muy conmovedor..

«Nunca pensé que Gabriella se iría antes que yo. Querido Lorenzo, tu madre siempre vivirá en nuestros mejores recuerdos. Te abrazo fuerte… estoy cerca de ti… y te amo«, libros cantante En sitios de redes sociales donando A Yo también pensé en mi hijo..

Lorenzo Rossi, El conmovedor recuerdo de la madre Gabriella

La temprana muerte de su madre provocó un gran dolor en su hijo Lorenzo, que él mismo quiso expresar a través de Una larga entrada en su blog social en la que recuerda a su querida madre.





«Cada vez que miro hacia atrás y pienso en la vida que vivimos, siento que ya he vivido cinco o seis años. Hoy comienza otra vida, y es la más difícil: la que sin ti. Estoy seguro de que no estaba lista, mamá, no de esta manera, no en 10 días. – el escribio lorenzo muestra todo lo que tiene dolor – Esperaba unos días más para poder hablar, ajustar cuentas sobre el pasado, exorcizar esos fantasmas que siempre nos persiguen y dejarnos ir en paz, madre.. Elegiste marcharte rápidamente, quizás sin darte cuenta, y afortunadamente sin sufrir.«.

el La relación entre Gabriella y su hijo. El verano no siempre fue color de rosa, pero su amor siempre fue inmenso, y él mismo lo recordaba. «Nos hemos querido mucho madre, nos hemos odiado mucho y nos hemos vuelto a querer mucho, un amor tan fuerte que es imposible de describir. Tal vez incluso demasiado fuerte. […] Ella no era la madre perfecta, yo no era el hijo perfecto, y ahora que ella ya no está aquí, me llenan un millón de sentimientos de culpa que ni siquiera puedes imaginar.«.

Finalmente, quería a Lorenzo disculparme con mi madre, Gracias a ellaY además deja una idea personalizada para tu pequeña. Lavinia y Lucrecia. «En esos últimos momentos en los que te estrechamos la mano pudimos decirte que estábamos orgullosos de ti, y en estos dos últimos años donde encontraste serenidad, pudimos decirte gracias por lo que hiciste por nosotros y en mi propio pequeño camino. Intenté disculparme contigo por mis errores y equivocaciones. Y pude decirte lo más importante para mí: si hoy amo tanto a mis hijas es sólo por ti, tú que me enseñaste a amar a un niño incondicionalmente. La enseñanza más importante.«.