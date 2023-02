Muere Maurizio Costanzo, el rey del salón de la TV – Cultura & Spettacoli

Maurizio Costanzo murió en Roma, periodista, presentador de televisión, autor, guionista. Tenía 84 años. Nacido en Roma el 28 de agosto de 1938, Costanzo ha firmado decenas de programas de radio y televisión y comedias teatrales (Esposo adoptivo, Retornables en blanco, etc.). Alcanzó una gran popularidad en 1976, presentando el programa de entrevistas Bontà loro en Rai. Pero su nombre también está asociado al programa de Maurizio Costanzo, que se emite desde 1982 en Mediaset. Entre sus espectáculos más populares se encuentra Buen Domingo. Ha escrito varios libros, entre ellos Who I Think I Am (2004, en colaboración con G. Dotto) y What Would It Be? (2006), Turtle Strategy (2009), ¡Telón! 50 años de teatro. Historia y Textos (2015), Te Cuento Isis (2016) y Smemorabilia. El catálogo emocional de las cosas perdidas (2022). Ha estado casado con Maria De Filipe desde 1995.

funeral de maurizio costanzo Tendrá lugar el lunes 27 de febrero, a las 15 horas, en la Iglesia de los Artistas en Piazza del Popolo. El Capitolio lo hace saber. «La cámara funeraria de Maurizio Costanzo se instalará mañana y el domingo en la Sala della Protomoteca en Campidoglio (entrada desde el Pórtico de Vignola). Estará abierta al público el 25 de febrero de 10:30 a 18 y el 26 de 10 a 18 (se recomienda el uso de mascarilla FFP2) .

mensajes de condolencia

«Nos deja Maurizio Costanzo: un ícono del periodismo y la televisión, que supo contar años difíciles con coraje y profesionalismo. Gracias por llevar cultura, simpatía y amabilidad a los hogares de los italianos. Idea para su esposa María y amor de ella. Buen viaje.» El primer ministro lo escribe en Twitter georgia meloni.

«Revolucionó las comunicaciones y la televisión en Italia, sin dejar de lado el compromiso cívico hasta el punto de desafiar sin miedo a la mafia, arriesgando su vida. Con Maurizio Costanzo desaparece una parte de la historia cultural de nuestro país». como jose contipresidente del Movimiento 5 Estrellas, en una publicación de Twitter.

«Un pedazo de historia del periodismo, un pilar de la televisión italiana que se irá. Adiós a Maurizio Costanzo, no te olvidaremos». Así que el jefe de la región de Liguria Juan Totti.

«Es terrible, murió nuestro padre, mi padre, tu padre, el inventor de nuestra televisión, que tenía muchos invitados, que tenían diferentes voces». Así es el historiador del arte y subsecretario Vittorio Sgarbi quien conoció la noticia de la muerte de Maurizio Costanzo mientras estaba adscrito a La7 en L’Aria Che Tira. Mirta Merlino recuerda a Sgarbi su primera aparición en televisión directamente de Costanzo: «Lo que dijo Funari demostró: La televisión es inesperada. Estos efectos inesperados tienen que ver con el tipo de encuentros ‘cruce entre personas’ que me permitieron existir. Fue su televisión en en el que sucedieron las cosas, en el que nació.” Muchos personajes capaces de sorprender.

“Siempre pensé que este día nunca llegaría. Por la persona que eres, la cultura que siempre das y la ironía del ingenio, este país tiene mucho que perder. Les doy un abrazo infinito a María, Gabriel, Camila y Saverio. son la vida. Que tengas un buen viaje». Así que en un tweet de memoria Simón Ventura.

«Es un dolor muy grande. Nos conocemos desde siempre, me encantó. Adiós Maurizio». Entonces, en una publicación, Gianni Morandi da testimonio de su arrepentimiento.

Entrevista de Maurizio Costanzo a Giulio Andreotti en el programa de Punta Loro

agencia ansa El periodista y presentador sobrevivió, en mayo de 1993, a un ataque mafioso planeado en Roma debido a su fuerte compromiso contra la Cosa Nostra. (manejar)

Cuffaro de Michele Santoro y Maurizio Costanzo frente al juez Giovanni Falcone durante el Show Samarcanda – Maurizio Costanzo en 1991