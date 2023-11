Muere Marina Ciconia, la dama del cine italiano, a los 89 años

aSara D’Ascenzo

Marina Ciconia murió en su casa de Roma: “Me ponen etiquetas, pero mi vida y mis elecciones hablan por mí”.

Vivió como quiso y murió como decidió, en la cama de madera que poseía su madre. Annamaria, con garras de león talladas, Fue enviado desde la casa de Venecia a la casa de Via di Porta Pinciana 34 en Roma. Quedarse despierto hasta tarde se ha vuelto una tortura en las últimas semanas, dice una pintura con incrustaciones. Con ocho escenas tradicionales. Budista: “Sí, muy importante”, le gustaba decir. Pero, sobre todo, murió con su compañera de vida, Benedetta, a su lado, quien la cuidó constantemente, hasta su último suspiro. Marina Cicogna Mozzoni , 89 años, y la vida de ensueño contada por Marina Kekogna. “La vita e tutto il Resto” de Andrea Pettinetti en 2021 y en el libro “Ancora Spero” (Marsilio, 2023) falleció. El 4 de noviembre de 2023 En su casa cerca de Via Veneto, cerca de Largo Federico Fellini, al final de la toponimia, el resumen de su presencia está dedicado a la Dolce Vita y al cine.

Adhesivos

“La gente me ha puesto etiquetas a menudo: Dijo en su autobiografía. -. Pero mi vida y mis decisiones hablan por mí. Vivo con Florinda desde hace veinte años y con Benedetta desde hace casi cuarenta años. Sin embargo, nunca me gustaron. Manifestaciones masivas Su vida sexual. Considero superfluos los desfiles y, en general, la exhibición de los portes”. Queridos perros, Minnie y Gypsy, dos pomeranias llegadas de Corea y Rusia, Hasta el final la asediaron con sus incursiones. Cuando pudo, miró por la ventana de su habitación, que no quería dejar por una cama de hospital: “¿Ves cómo corre libre? – Me dijo unos días antes de morir:. Nada se compara con la libertad que se disfruta con esta vista que se extiende desde San Pietro hasta Parioli”. La belleza de Roma, la luz que nunca quiso renunciar.