Moviola Inter-Venezia, CdS: Dzeko error 1-1 será anulado. Falta el rigor erótico”.

La actuación no fue suficiente según el Corriere dello Sport de Marchetti, árbitro del Inter-Venezia. «No es bueno Marchetti, puedes ver que aún no ha adquirido experiencia, San Siro, tal vez, necesita algunas pruebas sustantivas antes de enfrentarlo. Buen juicio (y estamos compartiendo los pensamientos de Rocchi), pero anoche hubo muchos errores. Excepto por protocolos, APP y VAR (manos atadas, por si acaso), el 1-1 va precedido de una falta clara que no pitó, luego el Inter comete una falta clara sobre Dzeko», explica el diario.