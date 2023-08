Moviola Frosinone-Nápoles, el árbitro no convence: ¡tenía que ver el tiro penal!

Frosinone Nápoles

Marcinaro: 5

no es bueno Marcinaro, uno de los dos fuertes candidatos para una insignia internacional desde enero. Multitud de thrillers (algunos evitables), el rigor que parece llamarlo Bercigli (él y Cecconi son producto de la obra de Manganelli) tenían que verlo en vivo. Sin penalti Monterici Zelenski (lo toca en el talón derecho), García pregunta por el VARY Como un buen estudiante lo recomendaría, Lapina se lo explica. Recuperar: 9′ (4′ + 5′)

El ingenio de Cajuste

La pena de Frosinone puede ser confirmada, ingenuo cagust: golpea mal la pelota (mejor, ¿la toca?) y se queda ahí, luego hace contacto con la pierna de Bayes. Alguien vio poco antes una falta de Harroui sobre Osimhen: ambos saltaron el balón.

Target no está permitido en la aplicación

Red cancelada raspadoriY Fuera de juego penalizado es Cajost sobre pase de Zielinski en el APP, absolutamente claro, bien hecho Di Paolo VAR.

Consulta los goles del Napoli

ok apunta politanoNo hay error de Rahmani en la recuperación del balón A mazitelli, Fuera de juego Osimín En el tiro no se penaliza (LOV, línea de visión no obstruida). Bueno, el gol 1-3 de Osimhen, Monterezzi lo mantiene en juego.

VAR: Di Paolo 6,5

Es lo mejor, no tiene sentido discutir.