Mourinho rediseña el mediocampo – Forzaroma.info – Últimas noticias de la Roma FC – Entrevistas, fotos y vídeos

despedida matic k Iluminación En un cielo despejado a principios de agosto en amarillo y rojo. Uno de los iconos de la pasada temporada, líder dentro y fuera del campo y una de las figuras más queridas por la afición. Pero la partida del serbio y la consiguiente llegada Paredespermitir Mourinho rediseñar línea mediadonde ahora también está Renato hipóstasis Para dar diferentes soluciones. Desde el primer momento, el técnico portugués pidió un mediapunta para su equipo. Como informa Lorenzo Pace sobre El climaEn el verano de 2021, después de un largo noviazgo, un Shaka (Luego se quedó en el Arsenal), y al final no llegó nadie. Y el año pasado el club hizo bien en aprovechar la oportunidad de fichar a Matic en forma gratuita. Sin embargo, ninguno de estos tenía las características de un mediapunta puro, que sí tiene Paredes. No tiene precedentes para Mo, que tuvo que rotar esos dos años. cristian Y matic (que a menudo jugaban juntos) en el centro Mediador del ajuste. Precisamente por eso, el argentino podría encontrar varios minutos durante la temporada, al igual que Renato Sánchez. Puro número 8 con capacidad de inserción y fuerza física. Ambos comenzaron a entrenar de inmediato y pudieron encontrar minutos temprano el domingo vs. salernitana (olímpico Vendido al primero), en concreto a Paredes, que está por delante del portugués en forma física e inteligencia. Con Cristante, Bove, Auar, Pellegrini y un joven Pagano, el Special One ciertamente tiene un departamento de mediocampo a su disposición. competitivo Y variado en características, lo que se alinea bien con la idea inicial del técnico de pasar definitivamente a un 3-5-2. No hay noticias materiales, sin embargo, en el frente ofensivo. serie marcus leonardo Estás avanzando, incluso si no se han dado pasos hacia adelante o hacia atrás en las últimas horas. El estancamiento también continúa Zapata, las posibilidades de ver a un colombiano cada vez más disminuidas. Mientras tanto, General Motors estudia el mercado portugués y examina el dossier de Abel Ruíz Del Braga como joven delantero. Contactos con el Club Lusitano, pero de momento nada más.