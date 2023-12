Mourinho pide jugadores jóvenes y la Roma ficha a Bonucci: aquí está quién quiere el jugador especial – Forzaroma.info – Últimas noticias del fútbol de la Roma – entrevistas, fotos y vídeos

Kiwior y Theat son los «sueños» de Mourinho, Bonucci es la realidad de la Roma: qué pasará en la ventana de fichajes de enero

Alguien como Jacob kiwire, O tal vez arturo Teatro. Ambos elegantes 2000, Ya ha sido lanzado y comprado a precio de oro con características importantes y en lanzacohetes. Sin embargo, ambos son rasgos que los gitanos ciertamente no pueden permitirse tener. Sin embargo, por el momento, ni siquiera parece que esto pueda comprenderse. prestar Desde el belga ren que muy dueño Y Arsenal No está abierto a esa solución para el exjugador polaco del Spezia. Entonces habrá Entonces deja, 24 años en febrero pero actualmente herido En Salzburgo. Tiene potencial para ser un jugador importante, pero ya se ha perdido 11 partidos y no ha vuelto a pisar el terreno de juego desde entonces. 4 de noviembre. No es exactamente ideal para aplicar el parche de inmediato. ¿un resultado? a Trigoría En estas horas se acerca Leonardo Bonucci. Promoción del 86, que cumplirá 10 años en mayo. 37 añosAl final de su carrera, sin embargo, también estará inscrito en el nivel físico Dado que en los últimos dos años ha Se perdió varios partidos Para problemas musculares. Disputó su último partido como titular a principios de noviembre.