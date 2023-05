Mourinho llama a Pagano: ¿quién es el ‘niño’ que ya juega en el Totti N°10?

es ricardo ellos pagan Los últimos talentos del sector juvenil que Mourinho Llamado al primer equipo. líder técnico de primavera, El 10 de los giallorossi se ganó su primera convocatoria con los grandes para el partido de ida ante los giallorossi florentino donde esta el jefe Roma Decidió guardarse varios grandes nombres a la espera de la final. Lo predijo en la conferencia de ayer, así que más tarde cometer un error a Bolonia También depende de Ricardo ellos pagan Soñando con los primeros minutos como profesional. En lo que va de temporada ha marcado 14 goles en 30 partidos con el equipo estas conduciendo Muchas cosas, sobre todo para un centrocampista que tiene espada de damocles de Nº 10 Y una empresa que vela por sus intereses y lleva el nombre de Francesco Totti. Sin embargo, este número desgastado no es un número enorme. estrés.«Me da mucho responsable Y me encanta conseguirlo. Yo poseo la oportunidad y el Excelencia Estar a mi lado da gusto hablar con el me da mucho consejo, Me dice qué hacer y qué no hacer dentro y fuera de la cancha. Ha estado allí antes. Me siento afortunada de tenerlo a mi lado. Pero no hay presión. Es mi número favorito, estaba tan feliz de tenerlo este año en la primavera. Y estoy feliz por eso Él viste esta camisa»Dijo hace unos meses. Como si fuera la cosa más natural del mundo.