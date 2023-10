Mourinho: “Con la Roma gané copa y media, tengo otros seis meses para volver a ganar”.

Intentar otra vez

La historia de Mourinho comienza con bellos recuerdos de Setúbal: «Donde no tenemos la Fontana de Trevi pero tenemos otra fuente, si bebes agua de ella, tendrás suerte para el resto de tu vida. Y yo la bebí». Allí dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol, ​​donde trabajó con niños con síndrome de Down. Fue ganar la Liga de Campeones como perdedor con el Porto lo que le abrió el mundo, y Mourinho confirmó su capacidad para ganar títulos con “difíciles”. ”equipos. No estaba acostumbrado a lograr victorias, como el Manchester United en la era post-Ferguson y la Roma: “Gané una copa y media con la Roma, no pude ganar dos copas en la Roma pero gané una copa y media y dos copas. en Roma”. Me quedan seis meses más aquí.» El mensaje es claro: la persona especial quiere volver a intentarlo.