Mourinho: «Belotti quiere a la Roma ya mí me gusta. Necesito un delantero» – Forzaroma.info – Últimas noticias de la Roma – Entrevistas, fotos y vídeos

¿Podría la llegada de Belotti llenar el vacío con el liderato? «El objetivo de la respuesta de Salerno no era presionar por un nuevo delantero. Cuando no tienes un jugador en el banquillo como los principales delanteros, eso es obvio, porque nadie puede creer que Félix y Shumorodov estén al nivel de Dybala». Abraham o Zaniolo. Cuando no tienes esa franquicia, intentas hacer lo que tienes en el banquillo y en ese momento tenía la calidad y experiencia de Matic y Wijnaldum, que dominaban el juego. Sería mucho más bonito terminar el partido con 3 goles pero lo hicimos de otra manera. Si me preguntas si quiero tener otro delantero no te respondo. Pinto sabe, solo tengo que esperar, y si eso no se puede hacer, vamos adelante con lo que tenemos. Si Belotti es jugador en el Turín o en otro equipo, no te respondo. Si es cierto que quiere venir a la Roma, me gusta mucho su estilo. Si viene o no, No puedo decírtelo porque no lo sé”.