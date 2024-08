MotoGP, GP Austria (Spielberg) 2024: La carrera está en vivo

El Gran Premio de Austria se disputa en directo cielo un deporte, cielo Deportes de MotoGP y transmisión en vivo ahora). Bagnaia está delante por delante de Martin y Bastianini. Cuarto fue Marc Márquez, que se deslizó hasta el medio del pelotón después del primer contacto con Morbidelli, luego Bender y Pizzicchi. Riesgo de lluvia en los próximos minutos. Luca Marini se retira. En una victoria de Moto3 para David Alonso, en una victoria de Moto2 del gran Celestino Vitti Revive la victoria de Vetti en MOTO2



Giro 24/28

Martin recupera un paio di decimi a Pecco: Jorge non molla quando mancano 4 giri alla fine!

Giro 23/28: la situazione a cinque giri dalla fine

Bagnaia ha per la prima volta un vantaggio di due secondi su Martin. Ma occhio alla pioggia prevista in questi minuti, le cose potrebbero cambiare all’improvviso!

Giro 22/28

Ritmo imopressionante quello di Bagnaia e Martin, con quest’ultimo che non molla. Pecco e Jorge stanno facendo un altro sport al Red Bull Ring, con Bastianini 3° in solitaria a quasi cinque secondi!

Giro 20/28

Bagnaia e Martin praticamente stesso tempo: il gap tra i due resta di poco superiore al secondo e mezzo

Giro 19/28: la situazione a nove giri dalla fine

Marquez scatenato, si è bevuto anche Binder e sale al 4° posto. A questo punto, almeno di errori di quei tre là davanti, non potrà migliorare la sua posizione attuale

Giro 17/28

Marc Marquz completa il sorpasso su Bezzecchi e torna in top 5. Ottima rimonta dopo il contatto al via, per il quale non verranno presi provvedimenti. Davanti Bagnaia ha quasi 2 secondi su Martin!

Giro 16/28

Bagnaia ancora 1:29.954! Altri due decimi presi su Martin! Dietro è bagarre tra Marquez e Bezzecchi, con Marc minaccioso sugli scarichi di Bez

Giro 15/28

Bagnaia dopo oltre metà gara fa un primo giro sopra l’1:29, ma nelle ultime tornate si è costruito un vantaggio di un secondo e 3 decimi su Martin

penalità

Intanto long lap penalty per Quartararo, al momento in 16^ posizione

Giro 14/28: la situazione

Bagnaia torna a martellare sul cronometro: 1:29.647! Tre decimi guadagnati a Jorge e gap ora portato a oltre 7 decimi

scende la pioggia

Attenzione al meteo: secondo le previsioni potrebbe piovere negli ultimi giri della gara. Vedremo un finale con flag to flag?

Giro 11/28

1.29.900 sia per Bagnaia che Martin, che in questa fase potrebbero gestire un po’ la gomma dopo i primi 10 giri da qualifica pura! Bastianini è staccato, a oltre due secondi. Binder addirittirua a quasi 6» di ritardo da Enea

bandiera gialla!

CADE MILLER! L’AUSTRALIANO RIPARTE, MA GARA COMPROMESSA!

Giro 10/28

Che rischio Marc Marquez! Frenata al limite, stava per tamponare Miller ma alla fine va lungo ed è costretto a rimettersi all’inseguimento dell’australiano. Bagnaia ha sempre tre decimi su Martin là davanti

Giro 9/28: la situazione

