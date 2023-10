MotoGP, Alex Márquez: “Marc me dijo que podía retirarse” | Facebook – Motos

MotoGP, hipótesis del abandono de Márquez en 2024

2024 será el año de la verdad para Marcos Marqués. El ocho veces campeón del mundo se ha liberado de esa prisión dorada llamada Honda, que le colmó de dinero pero que en los últimos años nunca le proporcionó una moto ni remotamente competitiva. El campeón de Cervera tenía muchas ganas de que Ducati, la casa donde todo piloto quiere estar, tuviera opciones de ganar, aunque era consciente de que el equipo Gresini se quedaría con la GP23, una moto un año más antigua que las oficiales.

La decisión de Márquez no sólo tiene motivos deportivos, sino también motivacionales. Caída tras caída, el español perdió tiempo en la enfermería y confianza en la moto, y quizás incluso en sí mismo, al menos en los momentos más oscuros. En primer lugar, frustrado por tener que competir por puestos que no le correspondían, perdió la alegría de competir, hasta el punto de admitir que podría retirarse si no se recuperaba ni siquiera en Gressini.

Dichos de Alex Márquez

Fue Alex Márquez, su hermano y próximo compañero, quien reveló estos antecedentes: “A ver si extiende su contrato más allá de 2024. Parece que tiene contrato hasta la próxima temporada, así que veremos si todavía lo disfruta. Para mí es muy inteligente, me dijo: «Si no me divierto, me jubilaré».. Es una posibilidad que está considerando actualmente.Estas son sus palabras Deportes TNT.

«Quiere ver si todavía se divierte y si todavía puede moverse rápidamente después de su lesión. No tengo ninguna duda, pero él tiene estas dudas y tiene todos los motivos para tenerlas, porque yo también tuve estas dudas cuando estuve con Honda el año pasado.«, Continuación No. 73.»Estoy seguro de que ya en Valencia, aunque sea por un día, se lo pasará en grande.: Estos pensamientos tuyos desaparecerán muy rápidamente.“Todo el mundo espera que así sea, porque tener otro Márquez definitivamente añadirá valor a MotoGP.