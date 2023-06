MotoGP 2023. Gran Premio de Alemania. Noticias de primera fila: ¡Marc Márquez se ha rendido! ¿Y ahora? [VIDEO] -MotoGP

calleAcentuar – #lanotiziainprimafila Una vez más la noticia top del día Se trata de Marc MárquezDesafortunadamente en negativo: después de un caída violenta En el calentamiento – ¡el sexto en dos días y medio! piloto de honda dijo basta.

A pesar de ser declarado «apto» y apto para competir, Marques prefirió no correr. Sal del circulo sin hablarsi no un veredicto emitido en Televisión Española: «Después de que hayan caído tantos, no me siento listo«.

hace apenas un mesEstoy seguro de eso, Marcos. Volverá a la silla de montar para su bicicleta, pero esta vez iba a ser demasiado incluso para él.

La relación con Honda parece estar permanentemente comprometida: después del trabajo dedo medio a la moto el viernes (“Lo hice por la situación”, dijo), después de decirlo claramente motocicleta seriaDespués de lo que pasó esos dos días, reconstruir la relación será realmente difícil.

¿Cómo sucedió esta situación?

honda por supuesto Tiene importantes inconvenientes.habiendo reducido los fondos de los que dispone la HRC durante años, pero el propio Marc tiene responsabilidades: no olvidemos que en 2020 se estrelló en Jerez mientras rodaba Un segundo más rápido que los ciclistas más fuertes del mundo.; Entonces, fue Mark quien quiso adelantar su regreso a la semana siguiente a toda costa, devastadoramente en peligro de extinción brazo derecho.

Todo lo demás es una consecuencia.El Consejo de Derechos Humanos, sin su referencia, ha perdido completamente el rumbo. Ahora necesitamos un cambio radical de hombres y de metodología: ¿lo harán en Japón? ¿Cuánto tiempo llevará volver a ciertos niveles?

Esta es la #noticia de primera fila de hoy, me gustaría saber qué opinan.