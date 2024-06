«Moscú está subyugando a Georgia y Occidente lo entendió demasiado tarde».

El año pasado usted denunció haber sido envenenado en prisión. ¿Está recibiendo la atención médica que necesita? “No soy yo quien dice esto, sino un grupo internacional confiable de médicos que se basó en las conclusiones de los laboratorios alemán y californiano. Desde entonces he tenido todos los síntomas de una intoxicación, pero estoy algo mejor que el año pasado, cuando casi me muero”.

El presidente Volodymyr Zelensky pidió a las autoridades georgianas que la trasladaran a Ucrania o a un tercer país para recibir tratamiento. ¿Siente el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos?

“Zelensky ha reducido al mínimo las relaciones diplomáticas con Georgia mientras espera mi regreso. Sigo siendo un alto funcionario de su administración como Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma. Muchos ucranianos me aman y desearían que regresara. He sido durante mucho tiempo un símbolo de las reformas prooccidentales en esta región y recibí mucho apoyo pero no el suficiente; de ​​lo contrario, no habría permanecido en las cárceles de Putin y todo el mundo sabe muy bien que soy el prisionero personal de Putin. .