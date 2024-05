Moscú ataca a Járkov y “Ucrania se dirige al colapso” – Noticias

Las fuerzas rusas están bombardeando la región norte de Járkov, un nuevo frente de guerra cada vez más difícil para las defensas de Kiev, que lleva tiempo denunciando la llegada de Moscú para la ofensiva de primavera y verano. Los invasores ya se han llevado las primeras recompensas en este nuevo capítulo del conflicto: según el Ministerio de Defensa ruso, las tropas han capturado Borisovka, Ogurtsovo, Pletnevka, Belnaya y Strelichia, pueblos fronterizos en Járkov, mientras que otro asentamiento, Keramyk, ha sido ocupado en Donetsk.

Acontecimientos que el Kremlin dice que los ucranianos están condenados a no afrontar: “La situación está cambiando rápidamente y, de hecho, está conduciendo al colapso total de Kiev”, dijo en voz alta el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov. No ha habido negaciones claras por parte de las fuerzas ucranianas con respecto a los reclamos territoriales de Moscú. El gobernador de la región de Járkov, Oleg Senegubov, confirmó que en esas aldeas -rodeadas en lo que califica como la «zona gris» del nuevo frente- continúan intensos combates: «El enemigo ha sido contenido y no se expande», refiriéndose a la situación «bajo control» y excluyendo – por el momento – las evacuaciones desde… la ciudad de Kharkiv, mientras que cerca de 2.000 civiles ya han huido de los asentamientos cerca de la frontera rusa.

De hecho, allí se concentró el enfrentamiento, que se saldó con víctimas civiles: dos muertos y dos heridos debido a los ataques rusos a Vovchansk, hacia donde los rusos intentan avanzar. «Nuestras operaciones defensivas continúan cerca de los pueblos de Strelica, Krasin, Morokhovets, Olennikovy, Lokhintsy, Hatysh y Pletnevka. Son pueblos fronterizos», confirmó Zelensky por la noche, subrayando que se enviarían refuerzos al norte.

«Nuestras fuerzas contraatacaron durante dos días en defensa de la zona». Pero «la situación en la región de Donetsk sigue siendo especialmente tensa», admitió el presidente. El escenario evoluciona hora tras hora y ahora más que nunca necesitamos que las armas prometidas por Occidente se entreguen “a su debido tiempo”. El asesor presidencial Mykhailo Podolyak enfatizó: “Es necesario dotar a Ucrania con suficiente equipo militar aquí y ahora”. “El paquete que realmente ayuda son las armas que se trajeron a Ucrania, no sólo el anuncio del paquete”, se hizo eco Zelensky.

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están tratando de enfrentarse a los invasores en otros frentes: en Donetsk, las autoridades prorrusas informaron que tres civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en un ataque de Kiev a un restaurante donde militantes prorrusos celebraban el aniversario de su independencia. . -Se declaró la República Popular de Donetsk. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, afirmó que «todos los cómplices y responsables de ataques terroristas en territorio ruso serán inevitablemente castigados», y añadió que una niña de 12 años también resultó herida en el ataque.

Kiev afirmó entonces haber derribado un caza ruso Su-25 en la zona de Avdiivka. Al otro lado de la frontera, las autoridades rusas informaron que “dos personas murieron en ataques con drones ucranianos en las regiones de Belgorod y Kursk”, mientras continúa el ataque ucraniano al petróleo ruso: la inteligencia militar en Kiev afirmó haber atacado la refinería de Lukoil en la ciudad rusa de Volgogrado. A pesar de los contraataques, el Kremlin afirma que se acerca el fin de la resistencia ucraniana. Peskov afirmó que ante este panorama, «los europeos se lo juegan todo» con declaraciones que «inflaman deliberadamente las tensiones». Una referencia implícita a la polémica suscitada por las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania. «Espero con todas mis fuerzas que no tengamos que ir a la guerra», subrayó el presidente del Elíseo. «Pero en algún momento tendremos que disuadir a Rusia de seguir avanzando», añadió. Porque «si queremos la paz, debemos protegerla».

