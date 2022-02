Moscú anuncia el fin de los ejercicios militares en Crimea – Corriere.it

Desde Erin Soaves

Las últimas noticias sobre la crisis entre Ucrania y Rusia, tras el flash del martes, y el encuentro entre Putin y Schultz

11 a.m. – Kremlin se burla: Estados Unidos no invade Canadá

No se espera que el presidente ruso Vladimir Putin responda al discurso televisado del presidente estadounidense Joe Biden. dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa. ¿Respuesta? ¿Con una súplica para que Estados Unidos no invada Canadá? No, inesperado.

Sin embargo, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos también haya dicho que es positivo, él está listo para llevar a cabo negociaciones serias para detener la escalada de la crisis de Ucrania. Pero Peskov agregó que las negociaciones parecen ser muy difíciles. Para Rusia, deberían conducir a un nuevo modelo de seguridad europeo, diferente al actual, que se creó con el final de la Guerra Fría. Será muy difícil, requerirá mucha flexibilidad de ambas partes y servirá a la voluntad política.