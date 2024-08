Morata Campello desvela en televisión los motivos de la separación: “Álvaro está destrozado”

Murata Campello, la separación y los nuevos descubrimientos de Alice

«Ella me explicó que todo fue de mutuo acuerdo y que ella era plenamente consciente del momento en que lo iba a hacer, pero tenía que ser la primera en anunciarlo. Es más, comentó La supuesta infidelidad de Álvaro de la que se ha hablado en los últimos días: “No estuvo con ninguna chica, Morata quedó devastada«, dijo el periodista en TV. Luego agregó: «Están profundamente enamorados y continúan respetándose mutuamente. Pero es un momento delicado.Parece que Alice motivó la decisión de separarse, según ella misma admitió: “Los dos somos jóvenes, los dos somos inmaduros a la hora de gestionar determinadas situaciones, hay muchos niños, momentos de inestabilidad al pasar de un país a otro.También se habló de un momento sensible que vivió la modelo: “La depresión posparto tuvo un impacto, al igual que la de ella, lo que hizo que no pudiéramos afrontar ciertas situaciones entre nosotros.Respecto a la posible reconciliación entre los cónyuges, la modelo dejó la puerta abierta para el futuro: “Nos amamos infinitamente, el amor no se acaba de la noche a la mañana, nos respetamos mucho y nada cambiará, esto es lo que ambos necesitamos en este momento. Sin embargo, sé que Álvaro mataría por mí.En los últimos días, la ama de llaves de la pareja también emitió algunas declaraciones revelando que la crisis entre Álvaro y Alice comenzó hace un año y medio.