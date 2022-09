Mónaco 72, 50 años antes de la masacre de los terroristas del Septiembre Negro. Disculpa de Alemania: «Nos equivocamos en todo» – Corriere.it

Cincuenta años después del ataque a los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos, Berlín ofrece a los herederos 28 millones

Berlín – Los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 estaban destinados a ser «Juegos de alegría». En las intenciones de la República Federal surgida de las cenizas del nazismo, debería habernos hecho olvidar el único precedente en suelo alemán, aquel desolador y militarista precedente de 1936 en Berlín que celebró la gloria del régimen hitleriano.



En cambio, pasaron a la historia como «juegos de terror»..

En la mañana del 5 de septiembre, un grupo de Ocho terroristas palestinos «Septiembre Negro», aprovechando las medidas de seguridad deliberadamente relajadas para dar una imagen de calma y serenidad, hizo Asaltaron la Villa Olímpica y tomaron como rehenes a once atletas y técnicos de la delegación israelí.

Dos de ellos murieron casi instantáneamente porque intentaron resistir. Fue sólo un preludio de la masacre.

Menos de veinticuatro horas después, Torpe intento de liberación por parte de la policía alemanaque se encontraba en la pista del aeropuerto Foresten Feldbrook, abrió fuego contra los terroristas cuando intentaba llevarse a los rehenes en un avión que debía llevarlos a El Cairo, y terminó en tragedia, provocando La muerte de todos los atletas israelíesUn policía y cinco palestinos.

sin embargo, En medio de controversias y protestas, los Juegos Olímpicos continuaron.

Han pasado exactamente cincuenta años.

Y el Esta mañana, en el mismo aeropuerto bávaro donde tuvo lugar el drama, el presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, se disculpa formalmente por primera vez en nombre de Alemania. Por todos los errores cometidos entonces y sobre todo por la prolongada negativa de las autoridades alemanas a esclarecer los hechos, reconocer sus responsabilidades e indemnizar adecuadamente a los familiares de las víctimas.

Será escuchado por el presidente de Israel, Isaac Herzog, y representantes de las familias, que durante años libraron una larga batalla legal contra Bonn y luego contra Berlín, donde chocaron contra un muro de goma. De hecho, se llegó a un acuerdo, luego de que amenazaran con boicotear la ceremonia, un gesto que obligaría a Herzog si se llevara a la práctica.





Tras largas negociaciones, el Estado alemán ofreció pagar 28 millones de euros a los familiares y herederos de los atletas fallecidos, de los cuales 22 millones serían pagados por el gobierno federal, 5,5 millones de Baviera y 500 mil de la ciudad de Múnich.

Pero más allá del dinero, es una compensación moral y un reconocimiento al inexcusable comportamiento alemán antes, durante y después de los hechos que llevaron al cierre de una herida tardía que siguió sangrando durante medio siglo.

De hecho, incluso antes de que comiencen los Juegos Olímpicos Las autoridades alemanas ignoraron las advertencias de los servicios israelíes sobre la posibilidad concreta de un atentado.

Luego, cuando ocurrió el ataque, Rechazaron cualquier oferta de ayuda de Tel Aviv.quien también envió un equipo de cueros especializados en liberar rehenes.

Como recuerda Zvi Zamir, el entonces jefe del Mossad, que siguió personalmente todas las etapas del drama: “Cada sugerencia u objeción fue rechazada, No hubo ningún intento de salvar vidas.Lo único que querían era ponerle fin de alguna manera para continuar con los juegos”. En cambio, en la pista había unidades de la policía bávara, mal equipadas y que nunca enfrentaron un ataque terrorista. Menos de tres meses después, la humillación se sumó al daño: en las negociaciones posteriores al secuestro de un avión de Lufthansa por parte de otro grupo palestino, el gobierno alemán liberó a los tres terroristas supervivientes.que voló a Trípoli donde Gadafi los recibió como héroes y miles de personas deliraron.

Lo peor vino después, cuando Durante años, los ministros y burócratas alemanes reaccionaron con arrogancia y molestia a las peticiones de la familiarecién en 2002 ofreció $5 millones en compensación como gesto humanitario y se negó a admitir errores, negó el acceso a documentos y registros médicos, y trató de esconder todo debajo de la alfombra.

Como escribe Klaus Hillenbrand sobre tazNadie renunció, no hubo comisión de investigación, no hubo autocrítica y, sobre todo, nadie pidió disculpas. Daba la impresión de que la vida de estas personas no tenía mucho valor. es hora de arreglarlo«.