Molesto: ¡Nick Ponzio se retira de la actuación! El mensaje en Instagram

Un increíble rayo inesperado sobre el futuro de Nick Ponzio, que él mismo escribió en una publicación de Instagram, que traducimos. De hecho, Ponzio se iba a retirar indefinidamente, por lo que su última carrera fueron los Drake Relays.

Aquí está su mensaje:

Bueno, los rumores eran ciertos. Lamento informarles a todos que me retiraré del atletismo por la fuerza y ​​de mala gana indefinidamente.

mañana [ieri, n.d.r.] a @empleado Probablemente será la última carrera de mi carrera. Esta no es mi decisión ni lo que quiero hacer, pero está fuera de mi control. Estaré haciendo un video para explicar completamente todo para que todos entiendan pronto cuando todo sea oficial.

Actualmente estoy retirado del deporte y ya no es aceptable para mí competir a nivel profesional en el futuro previsible. Los últimos meses han sido muy difíciles para mí en muchos sentidos, y sin duda se nota en mi funcionamiento y vida diarios.

He perdido tantas cosas que alguna vez me hicieron sentir bien y bien conmigo mismo, y realmente ha sido el peor año de mi vida hasta ahora. Es realmente terrible lo que las autoridades han decidido hacer con los deportistas con las nuevas normas que han puesto en marcha para sancionar a los deportistas por pequeñas infracciones, pero sin importar las circunstancias ni las atenuantes. Lamentablemente, ya no importa lo que quiero o trato de hacer, y a ellos ya no les importa. Parecen preferir ver morir el deporte, descalificando a los jóvenes talentos, que verlo florecer.

Ojalá pudiera seguir siendo el ‘showman’ para todos ustedes y hacer que disfruten viendo nuestro amado deporte con una sonrisa en la cara, pero por ahora el controlador dice que no puede ser así.

Gracias a todos por todo. Espero que todos hayan disfrutado lo que tenía para ofrecer, tuve la oportunidad de hacer esto por un tiempo.