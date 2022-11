Mirjana Trevisan, drama escalofriante: «…Hospitalada de urgencia»

La invitada de Verissimo, Mirjana Trevisan, quiso revelar los detalles de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Mirjana Trevisan Cumplirá 50 años el 7 de noviembre y la corista eligió que muy cierto Evaluar su vida, y detenerse mucho también a nivel emocional. La ex Sylvia Tofanen de Non è la Rai reveló que no tuvo mucha suerte en el amor: «O mejor dicho, no supe elegir«sus palabras «Empecé a trabajar en mí mismo y aprendí a sentirme bien por mi cuenta. Ahora me tomo todo el tiempo que necesito‘, Dijo Trevisan, quien admitió que se siente muy inferior: «Extraño a un hombre que me lleve a cenar y me atraiga«.

Luego, la corista reveló su coqueteo el verano pasado, que sin embargo se convirtió en nada más tangible:No había amor, pero aún así estoy muy agradecido por esa persona, que es para mí.«.

Mirjana Trevisan Despedida del papá de Adriano: «Él entendió…»

La discusión pasó entonces a un estado de luto que todavía hace sufrir mucho a la competidora de la empresa. Gran Hermano VIP 6ª Edición. Hace dos años, Mirjana Trevisan tuvo que despedirse de ella su padre es adrianoÉl sufre de una enfermedad.

«Recientemente, me di cuenta de que algo andaba mal. – le dijo la corista a Silvia Tofanen – Estaba tomando los tratamientos equivocados, y no fue revisado. Me enoje. Le dije: «Si no te hago una visita, no quiero volver a verte». Al final, la enfermedad fue diagnosticada debido al tabaquismo.«.

En poco tiempo las condiciones de salud de su padre Se puso peor Ahora él mismo comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida.

«Estaba muy preocupado por mí, porque no tenía un hombre a mi alrededor. – añadió Trevisan – Así que empezó a llamar a mi tío ya mis exnovios, pidiéndoles que me cuidaran. Fui al hospital y lo confronté y le pregunté por qué no estaba orgulloso de mí. me dijo que era«.

Un período muy difícil, que se complica con el diagnóstico cáncer Sobre el primero no es rai. «Para tratarlo, me descuidé, no entendí que estaba enfermo. Lo vio y me dijo que me viera en su hospital privado., pero estaba postergando. estuve en su funeral Llegar al hospital urgenteEntonces tuve que trabajarAhora Mirjana Trevisan está de vuelta sintiéndose contenta, incluso si el recuerdo de su padre siempre ha sido tan fuerte.