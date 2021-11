Miriana Trevisan vive el dolor de la muerte de su padre / rompe a llorar en GF VIP

El dulce recuerdo de Mirjana Trevisan para su padre

durante el El vigésimo episodio de Big Brother VIP 2021 Mirjana Trevisan Experimentó un momento de intensa emoción cuando habló de su propia vida y de la muerte de su padre, una herida que asola a la mujer cada vez que piensa en ella, e inmediatamente después siguió su operación en el útero. Su padre Adriano Trevisan Desapareció durante el último año debido al virus Corona. El día de su muerte, la mujer publicó una foto en las redes sociales con fondo negro en la que escribió una frase llena de pesar: «Que tengas un buen viaje papá, te quiero mucho. Gracias gracias gracias».

Mirjana Trevisan dentro de una casa Gran Hermano VIP 2021 Ella siempre ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre su desaparición y esta noche habló en vivo de lo cerca que estuvo su padre de ella incluso después de que desapareció durante la operación: “En esos seis meses, cuando sabíamos que iba a morir, siempre estaba muy preocupado por mí, me llamaba y me decía que estaba pensando en mí. Me operaron en su hospital privado, las enfermeras lo querían mucho y Estaba arriba, pero en la habitación con el mismo número «.

