«Miretti, Fagioli y Soulé, aquí están los primeros frutos de la próxima generación. Y en el futuro el estadio dedicado»

Los directores de la Juventus, Maurizio Arrivabene y Federico Cherubini, se sentaron en una conferencia de prensa junto a Meriti, Fagioli y Sulley.

Por un lado, el deseo de volver a ganar lo más rápido posible, por otro lado, el proyecto de vistas de larga distancia se injertó en la línea verde. Desde esta perspectiva, es decir, la perspectiva de la integración juvenil, este Maurizio Arrivabene y Federico Cherubini Sigue trabajando. Posibles héroes como Meretti, Fagioli y Soleil Confirmado en el primer equipo de Max Allegri, el Estado Mayor de la Juventus aprovechó para confirmar su enfoque a la prensa: «Hoy presentamos el resultado de un largo trabajo comenzando desde el sector juvenil y finalmente llegando al primer equipo. Con Nicolo, Fabio y Matthias es una ocasión importante e El proyecto parte de lejos«Comienza Arrivabene». lo hicimos Fuertes inversiones en estructuras Y los entrenadores, luego abordamos el tema del curso. Hace más de 10 años que analizamos las estadísticas del torneo de primavera: lamentablemente solo el 2% de los jugadores jóvenes terminan en la Serie A”, dijo Cherubini.



“El equipo de la Lega Pro nos recibió a pesar de las muchas dificultades. Salimos al campo con dos objetivos: el primero es de resultados y el segundo es formar jugadores tanto para el mercado de fichajes como para el primer equipo”, continúa Cherubini. “Hoy cosechamos los primeros frutos, hace unos días también cambiamos la forma, De U23 a la próxima generación: Incluye la pista Sub-23, pero también esta pista tras su cesión en Primera División. Pienso en De Winter y Ranocchia en la Serie A que continúan su camino de crecimiento. Los chicos que llegaron a la liga italiana con más de cien partidos entre profesionales. «Los primeros resultados han complacido a Cherubini, que ahora goza de sinergia con el mismo Max Allegri: «El entrenador está satisfecho, somos aliados». ¿El mayor enfoque en la juventud implica la alteración del ADN? «No, la Juventus ha replanteado una clave reciente de lo que el ADN no podrá hacer sin un gran campeón o un gran éxito en el mercado». Sobre el desarrollo futuro del proyecto: «Queremos involucrar a otro equipo en el proyecto. Tenemos que hacer que los entrenadores entiendan la importancia. En el fútbol tiene que ir en la dirección de SustentabilidadEl desarrollo del sector juvenil no sólo es un imperativo, sino esencial.” Además, el proyecto . Un parque infantil para la próxima generación:Había un plan claro unos años antes del estallido de la epidemia. Se suspendió por otras prioridades pero se repetirá en el futuro. Cuando las condiciones sean las adecuadas, sabemos que esto será un gran valor agregado para el sector de jóvenes y mujeres”.

Luego, la palabra pasa a los tres jóvenes bianconeri, quienes hablan sobre su viaje desde los equipos juveniles hasta el primer equipo.

Alma: «Ya llegará mi momento. Y con Di María…»

El argentino parte con inicios complicados y un período de adaptación: «Llegué a la Sub-17. Por unas lesiones no pude jugar, luego llegó la epidemia. Me pasé a la Sub-23 con el técnico Zuli a quien ya conocía , hasta el año pasado cuando llegamos a cuartos de final. Ahora me retiro al primer equipo». Y sobre la selección de la Juventus: «Nací durante un asado en Argentina con mi agente y mis padres. Había tres clubes en la carrera, pero pensé ‘Quiero elegir a la Juventus’. Sabía que era difícil llegar a el primer equipo, pero me encantan estos desafíos». Sobre el futuro del primer equipo:Estoy tranquilo, sé que llegará mi momento.. El míster y el club tienen confianza, entreno al 100% y hago de todo”. En el primer equipo, Sule consiguió abrazar de nuevo a su compatriota. Ángel Di María: “La relación con él es linda, somos argentinos y hay confianza. La vivimos como si nos conociéramos de antes. Nos tomamos un mate, todavía no ha venido a comer a mi casa”.

Meriti: «Sabemos lo que significa llevar esta camiseta»

Entre los talentos más brillantes destetados de la cantera de la Juventus se encuentra sin duda Fabio Meretti, quien resume su desarrollo como jugador de la siguiente manera: “La experiencia en el sector juvenil nos prepara. Sabemos la importancia de lo que significa vestir esta camiseta, y lo que la sociedad nos exige. Es una cuestión de identidad que hemos soportado durante muchos años. Tengo que aprender de los más experimentados. No tengo que transmitirles nada, solo tengo que aprender. Meretti también explica el no fácil cambio de estándares de los juveniles al primer equipo: “Hubo una adaptación física, desde el punto de vista de fuerza, velocidad y técnica. Pero el aspecto psicológico también fue difícil: acostumbrarse a entrenar desde la Sub-23 hasta el primer equipo no es fácil”.

Fagioli: «Queremos dar ejemplo a los nuevos jóvenes»

“Sabemos lo que se avecina y podemos ser un ejemplo para los que ahora están en las categorías inferiores y quieren meterse en el primer equipo”, dice Niccolo Fagioli. Y sobre la cesión al Cremonese: «Una buena elección, no solo por el ascenso a la liga italiana sino porque le encontré continuidad». Hoy, sin embargo, la confirmación de Allegri le dio chance de hacerse con una camiseta de titular: «Mi sueño era quedarme de forma permanente.. 4/5 años llevo subiendo y bajando. Este verano también estaba la posibilidad de conseguir una cesión, pero me alegro de que acabara así”.