MINI converte i suoi modelli classici in auto eletriche con il programma Recharged

MINI ha lanciato un’iniziativa che permette ai ownori dei suoi vecchi modelli classici di poterli elettrificare. El programa, chiamato MINI Recargado, è portato avanti da un equipo dedicado dello stabilimento MINI di Oxford. L’idea era nata ancora prima che il marchio lanciasse la sua prima auto electrica di serie. Il programma is stato pensato a seguito the successo nel 2018 the prototipo one-off della Mini classica Electric esposto al New York Auto Show. Questo team, dunque, si è messo al lavoro per sviluppare un piano per creare un’opzione corrispondente da offrire ai clienti già proprietari della Mini classica.

Ciò che il team del progetto sta sviluppando preserva il carattere della Mini classica e permette ai suoi fan di godere di prestazioni all-electric. Con MINI Recharged, colleghiamo il passato con il futuro del brand.