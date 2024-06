Millie Carlucci quiere a Barbara D’Urso y Melissa Satta

Nueva temporada de Dancing with the Stars, nuevas negociaciones para Millie Carlucci, que parece dispuesta a todo con tal de incluir a Barbara D’Urso y Melissa Satta en el reparto. Aquí están los avances.



Millie Carlucci Ya estoy trabajando en La nueva edición de Bailando con las Estrellas,espectáculo de baile Opinión 1 El cual regresa con un elenco completamente nuevo. El presentador quiere esto a cualquier precio Barbara Durso, francisco arca Y Melissa SattaAquí están los últimos rumores.

Perfiles del elenco de Bailando con las estrellas

Mientras el nuevo programa está a punto de expirar Millie Carlucci O un Talent Catcher en el que el presentador ya está pensando Nueva temporada de Bailando con las Estrellas Tras el éxito del recién concluido, Wanda Nara se coronó ganadora. Desde hace meses se habla de la existencia confirmada de… Belén RodríguezTanto es así que la corista argentina se mostró seguido y de buena gana Instagram Estaba decidida a tomar lecciones de baile, pero luego David Maggio lo anunció. Belén volvió a pensar en ello.Decidió no firmar, a un paso de pactar con Ray.

también Nina Morek En duda, mientras Yasmine Carisi admitió que quería participar A cualquier precio y no hay ninguna razón por la que Millie no deba complacer a la hija menor de Al Bano. Pero también han surgido nuevos nombres, según Nuovo Tv Weekly, lo que seguro es que Carlucci también quiere unirse al elenco de Dancing with the Stars. Barbara Durso, Melissa Satta Y francisco arca. Sin embargo, hay muchas especulaciones sobre D’Urso, ya que hay quienes creen que el presentador aterrizará en noviembre con un fantástico nuevo contrato.

Es cierto que la presentadora también se muestra en las redes sociales cada vez más ocupada con clases de baile, incluidas danzas clásicas y a dúo, lo que puede favorecerla en el programa de Carlucci. En fin, la lista de nombres apenas comienza y ellos también van apareciendo en la lista Federica Nargyla guapísima ex Felina de Striscia la Notizia, muy querida por el público, aunque lo cierto es la falta de Ex concursantes del reality por voluntad del presentador.