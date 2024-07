Millie Carlucci es imparable, doble espacio en ‘Dancing with the Stars’

Nadie lo cree pero todo es verdad: Millie Carlucci tiene lista una gran oportunidad

Nacida en 1954, Millie Carlucci comenzó a trabajar en el mundo de la televisión y el entretenimiento en GBR Radio, aunque… El verdadero debut televisivo se produjo en 1976. En L’altra Domenica de Renzo Arbore, donde interpretó a una reportera hasta 1978.

En pocos años, Millie Carlucci se distinguió por su profesionalismo y capacidad de adaptación a diferentes situaciones y, a partir de 2005, Además del programa Rai 1 Bailando con las estrellasun programa que aún hoy se emite y que, a pesar del paso de los años, sigue siendo uno de los formatos de mayor éxito de Rai 1.

Con motivo de la próxima temporada de televisión 2024/2025 Millie Carlucci Tiene muchas características nuevas en proceso. Respecto a su espectáculo de danza. Aquí hay algunos avances: Los fanáticos no pueden esperar.

Millie Carlucci está lista para sorprender a todos

Según los últimos rumores revelados por Alberto Dandolo sobre Oggi, Bailando con las estrellas debería comenzar con la nueva edición A finales de septiembre de 2024. Millie Carlucci ya trabaja en la identificación de los campeones que, el próximo año, tendrán que saltar a la pista de baile acompañados de sus profesionales. Se rumorea que entre los nombres oficiales está la emisora Quería a Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea: De hecho, Dandolo habló de frecuentes encuentros y comunicaciones entre Carlucci y el hijo de Bocelli, tal vez para intentar persuadirlo. Sin embargo, de momento, no parece que haya llegado todavía la aprobación definitiva, aunque las negociaciones ya llevan tiempo en marcha, según el periodista Oji.

También hay otros nombres en los que Millie Carlucci tendría sus ojos puestos para la próxima edición de Dancing with the Stars. Uno de estos Ese sería Alan Friedman., un conocido periodista que también es un posible tema de negociación. Pero el verdadero éxito no será este: Carlucci quiere a Barbara D’Urso.

El quiere a Barbara D’Urso

También según Alberto Dandolo, Millie Carlucci quiere unirse al elenco de Bailando con las estrellas 2024/2025 También Barbara D’Urso, la ex cara principal de Mediaset.

Si la emisora ​​logra este golpe, estará asegurada Definitivamente un gran tiro: De hecho, habrá muchos espectadores que sintonizarán el programa de Carlucci simplemente por curiosidad de ver a D’Urso en estos papeles completamente nuevos e inusuales.