Milinkovic vs Al-Hilal Acuerdo cerrado: 40 millones Lazio

El final de una era. Sergej Milinkovic-Savic deja la Lazio para marcharse al Al-Hilal (equipo en el que también juega Kalidou Koulibaly, ex Napoli), en Arabia Saudí. Las negociaciones se desarrollaron muy rápido porque el serbio pidió el traspaso de Lotito (que cobraría unos 40 millones de euros), expresando su deseo de llegar a las damas antes de que finalice esta semana, para no tener que unirse a sus compañeros. He estado en un retiro en Auronzo di Cadore (Belluno) desde el martes por la noche.