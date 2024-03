Miley despide en directo al Ministro de Trabajo: 'Es su culpa si termino consiguiendo un aumento de sueldo'

presidente argentino JavierMiley Liberar Ministro de Trabajo Y culparlo por el aumento salarial. Después de que termines Revertir el decreto quién fue designado con él aumento de alrededor del 50% Por el salario, de hecho, el jefe fue despedido. Omar YassinMinistro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, básicamente A El ministerio anterior fue reducido. Secretaría de Miley tras el establecimiento del Ministerio de Capital Humano.

El cargo contra Yassin es que es culpable del “error” por el cual el presidente pareció beneficiarse de una acción que entraba en conflicto con su propia política. Austeridad (La medida habría sido firmada por el propio presidente en febrero El País). “Despedí al ministro de Trabajo”, declaró Milley en una entrevista televisiva en la que justificó el cambio en las subidas salariales. El diario español continúa: “¿Cuándo lo expulsaron?”, le preguntó sorprendido el periodista que lo entrevistaba. “Se están acercando a él ahora. «Es un error que no debería haber cometido».Dijo el presidente.

Ante la polémica por el aumento salarial del dirigente Liberalismo extremoAdemás de la retirada, inicialmente se apresuró a culpar al ex presidente de Argentina. Cristina Kirchner En particular, a A Decreto de 2010 Se configuraron las subidas automáticas, que luego decidió cancelar inmediatamente. Pero Kirchner rechazó esta acusación, explicando que el decreto en cuestión no era aplicable automáticamente y que el aumento decidido por Miley Fue deseado e intencional..

«Admite que te caíste, sucedió Y luego te descubrieron”, respondió el expresidente, acusándolo de querer desviar la atención del decreto culpándola a ella. Un debate muy acalorado que ocupó a la opinión pública argentina durante todo el fin de semana, y que no parece destinado a terminar ni siquiera con el capítulo Lo cual parece ser para todos los efectos. Chivo expiatorio interno.