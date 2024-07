Milán y Fonseca pueden sonreír: victoria convincente sobre el Manchester City por 3-2. Arriba Chukwueze, Azulejo Florenzi|Página de inicio

El primero estuvo bueno. El Milan inicia su gira americana con una buena victoria sobre el Manchester City por 3-2. Pep Guardiola envió a varios jugadores jóvenes interesantes de la cantera junto a Ederson, Grealish y Haaland, y Fonseca premió el impresionante estado físico y mental de los Salmaekkers. La ventaja inicial de los ingleses fue gracias a Haaland, que completó el trámite preparado por el talentoso Papa y le atribuyó un error en la fase de preparación al Milan. casi Chukwueze toma la silla Que dibuja dos versiones auxiliares de Doble desde colombo. En la segunda mitad del partido, excelente trampolín de Hamilton por la derecha que se va desviado hacia Calabria y pasa un centro a McAtee que, culpablemente, se queda solo en el área por los centrales rossoneri y luego bate a Torriani con un cabezazo. . Nasty, que reemplazó a Colombo, puso a prueba duramente a Ederson en dos ocasiones antes de anotar el gol de la victoria tras una brillante asistencia del excelente equipo de Sailmakers.



nueva filosofia- La frase, que ya apareció en el partido amistoso de Viena contra el Rapid, es clara: Milán quiere construir desde abajo y arriesgar sin miedo. Fonseca sigue jugando en un 3-2 en construcción mientras busca la posesión. Nueva filosofíaDefinitivamente genial, que no acepta el 1v1 en todas las zonas del campo. La línea defensiva es alta, es cierto, pero los departamentos parecen estar mejor conectados. El delantero centro se acerca al portador del balón para dar oportunidad de maniobrar y espacio a los extremos que entran al campo. Potencia las características de jugadores como Chukwueze. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero estamos empezando a ver nuevos conceptos en los que el equipo está trabajando intensamente en esta etapa de preparación. La única nota negativa: Florenzi abandonó el campo en el minuto 37 del primer tiempo dolorido por un problema en la rodilla derecha, que será evaluado en los próximos días.

Cumbre y fracaso Chukwueze ha demostrado lo que hará cuando pueda jugar en el campo. Un arco iris dibujado, su marca registrada. Samuel lo tiene todo para hacerse cargo del Milán con la confianza de un técnico como Fonseca que prefiere ciertos movimientos desde sus bandas. Bueno, mucho también, Sailmakers: la temporada con Thiago Motta en Bolonia le ha mejorado tanto táctica como técnicamente. Ya no se trata sólo de ritmo y dirección sino también de la lectura correcta en el momento adecuado. El Milan tiene razón al pedir 20 millones por él. Colombo también es uno de los héroes del partido, no sólo por su doblete, sino que trabaja para el equipo y ya está en buena forma. Quién sabe, el Milan podría impedir su salida hacia Empoli, prevista para el lunes. Debería volver a verse a Terracciano, un papel a veces incómodo en el lateral izquierdo. Puede crecer mucho porque tiene medios físicos importantes y una mente sana. Sin embargo, Calabria y Tomori no tuvieron un buen desempeño: el primero se metió a menudo en problemas contra los jóvenes del City.El segundo se convierte en protagonista de varios casos de amnesia que le costaron dos goles al Milan. También una señal al mercado: Pavlovich debe llegar lo más rápido posible.

Marcador





Manchester City – Milán 2-3



Señales: 19′ Haaland (MC), 30′ y 34′ Colombo (M), 55′ Makati (MC), 78′ Nasti (M)



Ciudad de Manchester (4-2-3-1): Ederson (81’Carson); Sosoho (46′ Wilson-Esbrand), Simpson-Bossie (46′ Katongo), Doyle, Lewis; Pironi (46′ Phillips), O’Reilly (65′ Abierto); McAtee (65′ Wright), Papa, Grealish (81′ Gvardiol); Haaland (46’Hamilton). Disponibles: Ortega, Galvez, Mbete, Mfuni, Samuel, Ndala, Oboafudu, Kovačić, Knight, Heskey. Entrenador: Guardiola.



Milán (4-2-3-1): Torriani. Calabria (81′ Baccone), Gabbia (64′ Calolo), Tomori (64′ Thiao), Terracciano. Florenzi (40′ Pobega), Bennacer (64′ Álex Jiménez); Chukwueze (64′ Liberales), Loftus Cheek (81′ Musa), Saelmakers (81′ Pulisic); Colombo (64′ Nasty). Disponibles: Nava, Raver, Adly, Cuenca, D. Maldini, Jovic. Entrenador: Fonseca.