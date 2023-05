Milán, todo sobre Kamada: datos clave del partido, la doble ventaja de Massara y el factor tiempo | primera página

Daichi Kamada no se lo pensó dos veces antes de dar el sí al Milan. El primer encuentro entre el moderador y los dos directores, Massara y Maldini, se remonta a finales de enero. Porque para experimentar un tiro de alta calidad y experiencia cero, hay que jugar antes.

acuerdo sobre números– Ahora llegamos al corazón del partido, donde el Milan arranca con una diferencia de dos goles: el primero es según el deseo del jugador que prefiere al diablo al Napoli. La segunda, y mucho más importante, se refiere al acuerdo alcanzado en principio Con un salario de 3 millones de euros.

Escuche “Milán, todo sobre Kamada: antecedentes del partido, la doble ventaja de Massara y el factor tiempo” en Spreaker.

tiempoEl tiempo es siempre un factor clave en las negociaciones de fichajes libres. Kamada decidió no renovar con el Eintracht Frankfurt y priorizó al AC Milan: La sensación es que los rossoneri deberían completar sus evaluaciones técnicas, tácticas y de planificación dentro de un mes si no quieren quemar el pilar que obtuvieron después de varias reuniones con representantes del comodín ofensivo japonés. Daichi es una oportunidad que atrae a muchos incluso en el extranjero: Benfica, Borussia Dortmund, Newcastle y Liverpool ya han hecho los primeros contactos. Ahora le toca a Massara decidir si cierra o no debido a su cuidada selección en el mercado.